Corona-Pandemie Zwei neue Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Kreis. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Dienstag 22 neue labor-technisch bestätigte Coronafälle.

Als „nicht mehr ansteckend“ wurden 16 Personen nach 14 Tagen aus der Quarantäne entlassen. Aktuell tragen kreisweit 184 Männer und Frauen das Virus in sich. Eine Person wird intensiv-medizinisch versorgt. In häuslicher Isolierung befinden sich auch 1220 Kontaktpersonen sowie acht Auslandsrückkehrer. Die neuen Coronainfektionen verteilen sich auf Altena (+2), Balve (+1), Halver (+1), Iserlohn (+2), Lüdenscheid (+7), Menden (+4), Neuenrade (+1), Plettenberg (+2), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+1). Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) liegt im Märkischen Kreis derzeit bei 25,5. Wegen der Übermittlung veralteter Meldedaten wurde die Statistik erneut bereinigt.

In Iserlohn gibt es derzeit 37 Infizierte und 206 Kontaktpersonen, die unter Quarantäne stehen. 251 Menschen gelten als gesund.

Wer sich in den vergangenen 14 Tagen vor einer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist gesetzlich verpflichtet, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben und sich beim Gesundheitsamt zu melden. Weitere Informationen gibt es unter www.maerkischer-kreis.de.