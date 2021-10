A46 bei Iserlohn nach Unfall für Stunden gesperrt

Bei dem Unfall wurde eine Person in einem der Autos eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Iserlohn Die A46 war am Mittwochabend bei Iserlohn nach einen Unfall über drei Stunden in Fahrtrichtung Hemer gesperrt. Zwei Schwerverletzte in Kliniken.

Am Mittwochabend hat sich ein schwerer Unfall auf der A46 bei Iserlohn ereignet. Kurz hinter der Abfahrt Seilersee in Richtung Hemer war nach ersten Polizeiangaben um 19.32 Uhr ein Pkw in die Leitplanke geraten und wurde von einem nachfolgenden Auto erfasst.

Zwei Personen wurden schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser. Für die Aufräumarbeiten wurde die Autobahn für dreieinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde über den Anschluss Seilersee abgeleitet.

Unfall auf A46: Motorblock riss aus Auto

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass bei einem der Autos der Motor aus der Karosserie riss und über die Autobahn schleudete, teilte die Feuerwehr Iserlohn in der Nacht mit.

Aus einem der Unfallwagen musste eine eingeklemmte Person von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt war die Feuewehr mit 39 Kräften an der Unfallstelle im Einsatz, der um 23 Uhr beendet war.

