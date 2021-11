Zwei Tote im Märkischen Kreis

Iserlohn/Märkischer Kreis. Der Märkische Kreis hat aktuelle Coronazahlen mitgeteilt.

Seit Mittwoch sind beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises laut Pressemitteilung 174 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (3), Balve (4), Halver (13), Hemer (15), Herscheid (2), Iserlohn (28), Kierspe (18), Lüdenscheid (30), Meinerzhagen (6), Menden (22), Neuenrade (5), Plettenberg (13), Schalksmühle (6) und Werdohl (9). Die Zahl der aktuellen Indexfälle beträgt 758 (Vorwoche: 699). In Quarantäne befinden sich zudem 288 Menschen.

Es werden auch zwei Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Demnach starben eine 77-jährige Frau aus Iserlohn, mit Vorerkrankungen und nicht geimpft, und ein 90-jähriger Mann aus Lüdenscheid. Beide waren in stationärer Behandlung. Im November sind bisher fünf Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen, die Gesamtzahl der Todesfälle seit Pandemiebeginn steigt damit auf 441. Im Oktober waren es elf und im September sieben. Die Zahl der Gesamtinfektionen beträgt 26.366, die der Genesenen 25.167. In Krankenhäusern werden 37 Covid-19-Patienten behandelt, davon elf auf der Intensivstation, sechs Patienten werden beatmet. Aus dem Bereich Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe werden 25 infizierte Bewohner verzeichnet, 19 Beschäftigte sind in Quarantäne. An den Schulen gibt es 114 Indexfälle, an Kitas neun Indexfälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 115,0 (Vorwoche: 96,7) angeben (NRW: 157,0, deutschlandweit 263,7. Die Hospitalisierungsrate (Land NRW) beträgt 3,54 (Vorwoche: 2,90). Der Anteil von Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten (Land NRW / Divi-Intensivregister): 8,37 Prozent (Vorwoche: 7,39 Prozent).

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: • Altena: 13 Infizierte, 870 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene • Balve: 14 Infizierte, 451 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene • Halver: 48 Infizierte, 1.107 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene • Hemer: 77 Infizierte, 1.769 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene • Herscheid: 30 Infizierte, 284 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene • Iserlohn: 128 Infizierte, 5.463 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 82 Verstorbene • Kierspe: 60 Infizierte, 1.247 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 20 Verstorbene • Lüdenscheid: 154 Infizierte, 5.204 Gesundete, 46 Kontaktpersonen und 82 Verstorbene • Meinerzhagen: 38 Infizierte, 1.730 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene • Menden: 80 Infizierte, 2.535 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene • Nachrodt-Wiblingwerde: 7 Infizierte, 337 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene • Neuenrade: 20 Infizierte, 653 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene • Plettenberg: 47 Infizierte, 1.696 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 38 Verstorbene • Schalksmühle: 15 Infizierte, 383 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene • Werdohl: 27 Infizierte, 1.438 Gesundete, 12 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene.

