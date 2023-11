Zwei Unfälle auf der A 46 bei Iserlohn sorgen für Staus

Die Polizei rückte am Samstagnachmittag zwei Mal zu Unfällen auf der A 46 in Iserlohn aus.

Iserlohn/Letmathe Auf der A 46 haben sich in Iserlohn am Samstagnachmittag zwei Unfälle ereignet. In beiden Fällen war die Autobahn kurzzeitig gesperrt.

Gleich zwei Mal kurz hintereinander hat es auf der A 46 auf dem Stadtgebiet von Iserlohn am Samstagnachmittag gekracht. In beiden Fällen blieb es nach Auskunft der Autobahnpolizei Dortmund bei Blechschäden; Verletzte gab es, anders als in der Nacht zu Samstag, glücklicherweise keine.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Zunächst war gegen 16.10 Uhr ein Autofahrer mit seinem Pkw, der in Richtung Hemer unterwegs war, ins Schlingern geraten, hatte sich auf der Fahrbahn gedreht und war vor die Mittelschutzplanke geprallt. Unfallursache war vermutlich Aquaplaning, so die Polizei. Die Unfallstelle lag zwischen dem Parkplatz Leckerhorst und der Ausfahrt Iserlohn-Zentrum.

Kurze Zeit später ereignete sich dann ein Unfall auf der Gegenfahrbahn und zwar zwischen den Anschlussstellen Oestrich und Iserlohn-Zentrum. Auch dort war laut Polizei ein Fahrzeug in die Mittelschutzplanke geprallt. Während Fahrzeugteile von der Fahrbahn geräumt wurden, war die Autobahn in Richtung Hagen gesperrt.

Bei beiden Unfällen blieb es nach Mitteilung der Polizei bei Blechschäden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn