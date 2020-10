Zwischen den ganz großen Künstlern

Charlie Chaplin, Gustav Klimt, Leonard Cohen, Salvador Dalí, dazwischen ein nicht ganz so bekannter Mann. „Ein Selbstpor­trät“, sagt der Maler Krystian Styrnol mit einem Lächeln. Seine Wohnung gleicht einer kleinen Galerie, überall sind die Werke des 60-Jährigen zu entdecken, doch sie bietet ihm auch Platz zum Arbeiten. In einem der Zimmer hat er sich ein Atelier eingerichtet.

Das Albert-Einstein-Portrait hängt im Flur des Ehepaares Styrnol. Foto: Jennifer Katz

Beim Gespräch am großen Tisch, den er auch zum Schneiden von Passepartouts nutzt, beginnt die Reise in seine Vergangenheit. Styrnol wurde als eines von sechs Kindern im oberschlesischen Loslau geboren. Schon in jungen Jahren habe er ständig nach Papier und Bleistift verlangt, um seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. „Nachdem ich die Grundschule – das waren bei uns acht Jahre – abgeschlossen hatte, habe ich mich an einer Kunstschule beworben“, blickt er zurück. Vier Jahre lang besuchte er das Gymnasium in Bilits, wo er Malerei und Zeichnen als Schwerpunkt hatte. Doch ein anschließendes Kunststudium war mit Blick auf die große Familie nicht möglich, Krystian Styrnol musste arbeiten, um Geld zu verdienen, zunächst in einer Möbelfabrik. „1983 habe ich geheiratet, während dieser Zeit war ich sieben Jahre als Bergmann unter Tage“, erzählt er.

1990 kam er mit seiner Familie, die durch einen Sohn und eine Tochter komplettiert wurde, nach Iserlohn. „Meine Schwiegermutter war schon hier“, so der Künstler, der seine Leidenschaft für die Malerei nie aufgegeben hatte. Noch in Loslau hatte er seine erste Ausstellung. „Ich habe damals viele Collagen und abstrakte Sachen gemacht, damit konnten viele aus meinem Bekanntenkreis nichts anfangen“, sagt er. Dass ihn das bis heute ein wenig verärgert, ist ihm anzumerken.

Seine Brötchen verdiente Styrnol in Deutschland dann zunächst als Helfer in einem Galvanikbetrieb. „Früher habe ich noch billige Ölfarben auf Trödelmärkten gekauft“, erinnert er sich. Um die Jahrtausendwende bekam er dann erstmals die Gelegenheit, seine Bilder in Deutschland auszustellen: in der Letmather Sparkasse. Kurz darauf begann er, nebenbei als Dozent für die Kunstfabrik „casa b“ zu arbeiten. Kontakte zum Kunstverein Iserlohn hatte er auch, beim Kunstsommer 2016 in Barendorf, nur wenige hundert Meter von seinem jetzigen Zuhause entfernt, hätte Styrnol gern mitgewirkt. „Ich konnte aber nicht die ganze Woche dabei sein“, sagt er mit Blick auf seine Arbeit, inzwischen bei einem Oberflächenbeschichtungs-Unternehmen. Ein Jahr später wurde er Mitglied im Kunstverein, bei dessen Ausstellungen seine Werke seitdem fester Bestandteil sind.

Das äthiopische Mädchen Foto: Jennifer Katz

Beim Rundgang durch die Wohnung zeigt er auf das Bild eines äthiopischen Mädchens. „Wir hatten für eine Ausstellung das Thema ,Lichtbringer’, da habe ich recherchiert“, erklärt er, wie es zu dieser Arbeit kam. Er sei dann auf den Begriff „Hoffnung“ gekommen, habe ein Foto des Mädchens gesehen und es durch ein Amulett ergänzt. Auf dem Anhänger stehen in lateinischer Sprache die vier Elemente. Der Künstler verbindet damit den Raubbau des Menschen an der Natur. Er präsentiert aber auch Landschaften und Stillleben, teils durch Strukturen dreidimensional. Und das äthiopische Mädchen ist auch noch einmal kleinformatiger zu finden in der privaten Galerie: Auf einem etwa 300 Jahre alten Stück Ahornholz, das ihm der befreundete Künstler Robert Bluhm vom Grundstück von Haus Hemer zur Verfügung gestellt hatte. Das eigentlich viel größere Gemälde hat Styrnol mit dem Fototransfer-Verfahren auf den geschichtsträchtigen Untergrund gebracht.

Menschen mit persönlicher Bedeutung gemalt

Neben Charlie Chaplin, Gustav Klimt und Leonard Cohen gesellen sich noch viele andere Berühmtheiten aus seiner Porträt­serie dazu. „Ich habe Leute gemalt, die für mich große Bedeutung haben.“ Cohen bringe er derzeit zum Beispiel auf die Leinwand, weil er dessen Musik schon immer gern gehört und als beruhigend empfunden hat.

Derzeit kann Krystian Styrnol nicht ganz so befreit zu Pinseln und Farben greifen, weil ihn die Corona-Pandemie sehr beschäftigt. „Das Jahr hatte so gut angefangen, ich hatte einige Kurse – und dann das“, erklärt er. Auch Ausstellungen seien kaum möglich, höchstens in recht kleinem Rahmen.