14 Störche klapperten auf der Kranenburger Kirche

14 Störche trafen sich am Dienstagabend auf dem Kirchendach in Kranenburg.

Kranenburg. Christina Pitz hat 14 Störche auf der Wallfahrtskirche in Kranenburg gesichtet. Die Zugvögel versammeln sich jetzt in größeren Gruppen.

14 Störche nahmen am Dienstagabend auf dem Dach der Wallfahrtskirche St. Peter und Paul in Kranenburg Platz. Aus ihrem Wohnzimmerfenster beobachtete Christina Pitz das Schauspiel und machte schnell ein Foto.

Die Zugvögel hätte für eine längere Zeit dort gesessen und wild geklappert. Im Juli und August versammelt sich die Tiere regelmäßig in größeren Gruppen, beobachtete Pitz. Auch auf den Wiesen und Äckern sieht man in Kranenburg regelmäßig größere Ansammlungen. Der Flug nach nach Südeuropa und Afrika wird in der Regel Mitte bis Ende August anzutreten. Bis dahin werden sich die Vögel wohl noch häufiger auf dem Kirchendach versammeln.