3G-Regel gilt ab Samstag in Kirchen von Nütterden und Mehr

In den Kirchen in Nütterden und in Mehr gilt ab Samstag, 20. November, für die Vorabendmesse und die Sonntagsmessen die 3G-Regel. Nur Menschen die geimpft, genesen oder getestet sind dürfen dort am den Wochenendmessen teilnehmen. Die Teilnahme von Kindern, die während der Schulzeit als automatisch getestet gelten, ist ohne weiteres möglich. Als „getestet“ gelten Erwachsene, die entweder einen PCR-Test oder aber einen höchstens sechs Stunden zurückliegenden negativen Antigen-Schnelltest vorgelegen können.

Für Weihnachten wird es erst Entscheidungen geben, wenn die neuen Regelungen des Landes vorliegen

Innerhalb der Pfarrei St. Antonius Abbas in Kranenburg können Menschen, die keine der 3 G Regeln erfüllen möchten und können, weiterhin in die Messen in Frasselt (21. November, 10.30 Uhr, in Schottheide, samstags, 18.30 Uhr), die Werktagsgottesdienste in allen Kirchen und in den Livestream der Pfarrei ausweichen. Dies gilt zunächst bis einschließlich 4. Advent. Für Weihnachten wird es erst Entscheidungen geben, wenn die neuen Regelungen des Landes vorliegen.

Für die Eucharistiefeiern in denen die 3G Regeln gelten, ist kein Mindestabstand nötig. Die Maskenpflicht entfällt am Platz. Chor- und Gemeindegesang sind ohne Maske möglich. An den Eingängen werden die Nachweise von Ehrenamtlichen der Pfarrei kontrolliert. Ohne Nachweis erfolgt kein Einlass.

