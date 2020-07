63-Jährige in Kalkar brutal überfallen

Kalkar. Am Samstag wurde auf der Tiller Straße in Kalkar eine Frau überfallen. Sie wurde zu Boden geworfen, geschlagen und ausgeraubt.

Am Samstag wurde gegen 15:15 Uhr auf der Tiller Straße in Kalkar eine Frau überfallen. Die 63-Jährige war zu Fuß unterwegs, als eine hellblaue Limousine mit Oberhausener Kennzeichen neben ihr auf der Straße hielt. Der Fahrer der Limousine blieb im Fahrzeug sitzen, während die anderen Fahrzeuginsassen, ein Mann und eine Frau, ausstiegen. Die beiden sprachen die Fußgängerin an und wollten ihr angeblich Goldschmuck verkaufen. Als die Kalkarerin verneinte wurde sie von den beiden Tätern zu Boden gebracht und geschlagen. Die Täter entrissen ihr die goldene Halskette. Sie flüchteten auf die B57 in Richtung Kalkar.

Täter haben eine kräftige Statur

Der unbekannte männliche Täter sei circa 1,90 bis 1,95 Meter groß gewesen, habe eine kräftige Statur gehabt und bräunliche Haare. Insgesamt habe er ein südländisches Aussehen gehabt. Die weibliche Täterin soll circa 1,55 bis 1,60 Meter groß und ebenfalls von kräftiger Statur gewesen sein. Sie habe dunkle Haare und trug zum Tatzeitpunkt ein Tuch mit Blumenmuster. Hinweise unter 02821 5040.