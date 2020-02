Polizei 77-Jähriger fuhr in Kleve frontal gegen einen Baum

Kleve / Bedburg-Hau. Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Kleve wurde ein Mann aus Bedburg-Hau schwer verletzt.

Schwer verletzt wurde ein 77-jähriger Mann aus Bedburg-Hau bei einem Unfall am Dienstagmorgen, 4. Februar, gegen 8.05 Uhr. Auf der Grunewaldstraße in Kleve war er mit seinem grauen Mercedes C250 in Richtung Goch-Kessel unterwegs, als er circa 200 Meter nach dem Ehrenfriedhof aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der regennassen Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste nach der Notarztversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Die Grunewaldstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 9.22 Uhr zwischen der Engelsstraße und der Kranenburger Straße (B 504) voll gesperrt.