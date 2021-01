Airport Weeze: Corona-Schnelltest-Station eröffnet

Das Team der Corona-Schnelltest-Station am Airport Weeze.

Weeze Im Flughafenterminal in Weeze sind nun Corona-Schnelltests möglich. Die Öffnungszeiten der Station sollen ausgeweitet werden.

Der Aiport Weeze hat eine Corona-Schnelltest-Station im Flughafenterminal eröffnet. Seit Anfang des Jahres werden in Zusammenarbeit mit dem Sonsbecker Unternehmen Ripkens-Training "Spucktests" angeboten: "Die innovativen Testungen kommen ohne den oft als unangenehm empfundenen Abstrich aus Nasen und/oder Rachenraum aus und haben die gleiche Qualität", so Flughafen-Sprecher Holger Terhorst. Das Testverfahren ist vom Robert-Koch-Institut und den Gesundheitsbehörden zugelassen und liefert auf Basis einer einfachen Speichelprobe in 15 Minuten ein zuverlässiges Ergebnis, das die Kunden als personalisierte Bescheinigung sofort mitnehmen können.

Die neue Corona-Einreiseverordnung des Landes NRW verlangt seit Jahresbeginn von allen Reiserückkehrern aus RKI-Risikogebieten einen Covid-19-Test. Alle Flugziele ab Weeze sind nach RKI-Kriterien aktuell als Risikogebiete ausgewiesen. Entsprechend groß sei die Resonanz der Passagiere, die seit Jahresbeginn aus diesen Regionen zurückkehren, stellt Terhorst fest.

Anfragen von Passagieren, Privatpersonen und Unternehmen

"Inzwischen fragen aber auch Fluggäste, die eine Reise planen, und Privatpersonen aus der Region nach den Antigen-Schnelltests am Flughafen. Unternehmen, die eine Negativ-Bestätigung für ihre Mitarbeiter benötigen, zählen ebenfalls zu den Interessenten, die sich am Flughafen gemeldet haben", sagt der Sprecher. Zuletzt hätten die Airport-Mitarbeiter viele telefonische Anfragen erhalten.

"Der einfache und zuverlässige Corona-Schnelltest kommt bei den Kunden sehr gut an", meint Flughafen-Chef Dr. Sebastian Papst. „Wir sind mit unserem Partner Ripkens-Training daher in der Abstimmung und wollen die Tests ab Mitte Januar an jedem Wochentag zu festen Öffnungszeiten anbieten.“

Öffnungszeiten sollen ausgeweitet werden

Bislang öffnet die Schnelltest-Station zu den Ankunftszeiten der - aktuell coronabedingt wenigen - Landungen in Weeze. Am Dienstag, 5. Januar, werden beispielsweise Testungen nach der Ankunft des einzigen Fliegers des Tages aus Nador (Marokko) um 18.25 Uhr angeboten. "Schritt für Schritt wollen wir das Angebot nun vergrößern und ab der kommenden Woche einen regelmäßigen Plan mit erweiterten Öffnungszeiten veröffentlichen", kündigt Holger Terhorst an.

Die Testung kostet 45 Euro, die personalisierte Bestätigung ist inklusive. Termine werden nicht vergeben, deswegen sind kurze Wartezeiten möglich. Parkplätze in Terminalnähe sind vorhanden.

Aktuelle Informationen und Öffnungszeiten sollen in Kürze auf www.airport-weeze.de veröffentlicht werden. Kontakt zum Testteam gibt es per E-Mail an coronatest@airport-weeze.de und telefonisch unter 015901226331.