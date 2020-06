Airport Weeze will keinen Nachtflug

Kreis Kleve / Weeze. Am Flughafen Weeze bestehe „kein Bedarf“ für den Vorschlag der IHK, vorübergehend länger zu öffnen, sagt der Airport-Geschäftsführer.

Überrascht ist der Geschäftsführer des Flughafens Niederrhein Weeze, Ludger van Bebber von einem Vorstoß der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf. Die notiert in einem „Anregungspapier“ zur Milderung der Coronakrisen-Folgen die Idee, das Nachtflugverbot für den Airport Weeze „temporär“ aufzuheben, um diese „Adresse für Frachtflug attraktiver zu machen“.

Dies sei ein Gedankenanstoß, so die IHK. Die NRZ fragte beim Flughafengeschäftsführer nach. „Dafür besteht kein Bedarf“ löhnt er die Anregung der IKH freundlich ab. „Ich glaube, das ist kein Thema, das im Zusammenhang mit Corona zu sehen ist. Temporäre Öffnungen würden uns keine zusätzlichen Geschäfte ermöglichen.“

Der Airport Weeze lebe „von friends relation und holiday, wir verbinden Menschen in Europa miteinander.“ Van Bebber glaubt, dass dieser Geschäftszweig der Luftfahrt am schnellsten wieder Normalität erlangen werde. „Im Juli starten wir wieder und hoffen, dass Fliegen bald wieder zum Alltag gehören wird“. Im übrigen habe die Flughafen Niederrhein GmbH vor der Krise in 2019 als einer der wenigen Regionalflughäfen schwarze Zahlen geschrieben, erinnert er.