Airport Weeze: Wird van Bebber Chef in Dortmund?

Nach Informationen der Ruhrnachrichten soll Weezes Airport-Chef Ludger van Bebber neuer Flughafenleiter in Dortmund werden. Eine vierköpfige Findungskommission habe van Bebber einstimmig vorgeschlagen, so die Informationen der Ruhrnachrichten. Insgesamt habe es sechs Bewerber für den Geschäftsführerposten in Dortmund gegeben. Der dortige Chef Udo Mager höre aus gesundheitlichen Gründen auf.

Ludger van Bebber bestätigte am Freitagabend der NRZ, dass er Gespräche mit dem Flughafen Dortmund geführt habe. Er war allerdings noch nicht darüber informiert, wie die Findungskommission entschieden hat. Das Verfahren laufe noch, so van Bebber. Am 13. März (ein Freitag) sollen dann der Aufsichtsrat des Flughafens und die Gesellschaftversammlung das letzte Wort in der Personalie sprechen.

Für van Bebber wäre es ein Karrieresprung

Der Dortmunder Flughafen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Für van Bebber wäre der Wechsel ein Karrieresprung. Der Flughafen Weeze ist einer von insgesamt sechs internationalen Verkehrsflughäfen in NRW – und deutlich kleiner als sein Dortmunder Gegenpart. In Weeze stehen rund 90 Beschäftigte auf der Gehaltsliste, in Dortmund rund 300. Noch deutlicher wird der Unterschied bei den Passagierzahlen: Während der Dortmunds Airport 2019 erneut das bundesweit stärkste Wachstum aufweist, musste Weeze zuletzt massive Rückgänge verkraften. In Dortmund sind die Passagierzahlen um 19,1 Prozent auf den neuen Rekordwert von gut 2,7 Millionen gestiegen. In Weeze dagegen ist das Aufkommen um 26 Prozent von 1,67 auf 1,23 Millionen (minus 400.000) gesunken.

Die Personalie wird am 13. März entschieden

Von den Dortmunder Stadtwerken (DWS) war zu hören: „Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nach intensiven Gesprächen und Diskussionen den besten Bewerber ausgewählt haben“, ließ DSW21-Vorstandschef Guntram Pehlke mitteilen – ohne den Namen van Bebber zu nennen. Der Kandidat, heißt es weiter, sei „hervorragend geeignet, die außerordentlich erfolgreiche Arbeit von Udo Mager fortzusetzen und die positive Entwicklung am Airport zu verstetigen.“

Das letzte Wort über die Personalie van Bebber haben der Flughafen-Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung: Am 13. März soll es so weit sein.