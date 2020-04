Alle wollen jetzt Stoff

Klopapier kaufen ist out. Gesichtsmasken kaufen hingegen der Renner. Wenn auch nicht unbedingt auf freiwilliger Basis. Aber der NRW-Erlass zur Maskenpflicht lässt zumindest für Einkäufe und für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln keine Ausnahmen zu. Die Bürger sind ab Montag zum Tragen von Gesichtsmasken verpflichtet. Einige umsichtige Zeitgenossen haben lange vorgesorgt und machen sich jetzt keine Sorgen um die Tragepflicht. „Das war ja klar, dass das irgendwann kommt. Da habe ich mir schon vor Wochen Gesichtsmasken zugelegt“, sagt ein Gocher, der nicht namentlich genannt werden möchte. „Denn Hamstern – gerade wohl auch von mittlerweile schwer zu bekommenden Corona-Schutzmasken – ist ja schon etwas unsozial.“

Schlangestehen für Stoffe

Andere wiederum greifen selbst zu Nadel und Faden und nähen sich den Mund und Nase zudeckenden Schutz aus ihrem Lieblingsstoff selbst. Mit mehr oder weniger erfolgreichen Ergebnissen. Stoffe satt gibt es eigentlich genug, doch seit Donnerstag sind beispielsweise vor der Stoffzentrale an der Kavarinerstraße in Kleve lange Schlangen vor dem Geschäft zu sehen. Jeder versucht, die Pflicht zur Tugend zu machen und zumindest den Traumstoff für die Corona-Schutzmaske zu ergattern: Jeansstoffe, Designerstoffe, Dekostoffe, Patchworkstoffe – gefühlt das halbe Kleverland versucht, fündig zu werden.

Das Unternehmen Catdesign aus Kleve produziert jetzt eine Maske mit Plastikvisier. Foto: Cat-Design

In sind modische Camouflage-Muster, peppige Farben, lustige Motive. Wer selbst nicht so begabt ist, die Mund- und Nasenschützer selbst zu nähen, der kann auch auf die Hilfe von Schneidereien setzen. Die meisten Änderungsschneidereien haben sich auf das Nähen der begehrten Stücke spezialisiert und profitieren so in der schweren Pandemiezeit zumindest ein wenig vom Run auf die Mehrwegmasken.

Kunden wollen schöne Stoffe

So wie Irina Weidenkeller aus Kalkar. In ihrem Ladenlokal „Die Nähstube“ – eigentlich eine Änderungs- und Flickschneiderei – erfüllt sie auch Sonderwünsche ihrer Kunden. Die 20-jährige Lydia hätte gerne die auch von der Schneiderin selbst getragene modern gestylte Maske in Camouflage ähnlichem Muster mit grell-orangfarbenen Einarbeitungen. Perfekt geschnitten. „Und sehr, sehr bequem“, schwärmt Weidenkeller, die lange ausprobiert hat, bis das Schnittmuster dazu perfekt war. „Leider ist der Stoff so gefragt gewesen, dass ich den nicht mehr habe.“ Für Irina wird neuer bestellt. „Der wird aber teurer sein.“ Der Zulieferer hat mit seinem Baumwolltuch nämlich den Nerv der Zeit getroffen und macht gute Geschäfte.

Gummibänder sind ein knappes Gut

Irina Weidenkeller freut sich über das Geschäft, das sie seit 2012 betreibt. 1990 kam sie mit Mann und Töchtern aus Kasachstan nach Deutschland und lebt seit 1991 in Kalkar. „Wir sind hier zu Hause, wir sind Kalkarer“, sagt sie stolz. Und näht seit circa zwei Wochen schon täglich viele, viele Masken. Kleine Meisterwerke, um der Nachfrage Herr zu werden. „Aber bald habe ich keine Gummibänder mehr“, bedauert sie. Nachschub ist auch da schwierig zu bekommen. Ihre Masken sind alle in Handarbeit entstanden, aus Baumwolle, heiß waschbar und doppelt genäht, komfortabel geschnitten. Für zehn bis zwölf und mehr Euro sind sie bei ihr zu bekommen.

Voll auf Maske. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Relativ preisgünstig erscheinen da die etwas anderen Masken, die die Klever Firma Catdesign herstellt. PVC-Ganzgesichtsmasken für den Dauergebrauch, die auch die Augen schützen. Ihre Form ähnelt Schweißermasken. „Diese Visiermasken stellen wir zurzeit in rauen Mengen her“, sagt Carolin Beyer von der Catdesign-Geschäftsleitung über ein ganz neues Firmengefühl. „Wir produzieren ja sonst keine eigenen Produkte – aber das ist aus der Not entsprungen und macht uns allen viel Freude.“

Keine „Kriegsgewinnler“

Zwar musste auch Catdesign mit seinem 17-köpfigen Team seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, aber so gibt es zumindest doch etwas sehr Sinnvolles zu tun und ein kleiner Verdienst springt auch dabei heraus. Sehr klein. Denn die geplotterten Masken bestehen aus einigen Einzelteilen: aus den mit Schaumgummi unterlegten Stirnleisten für hohen Tragekomfort, aus dem PVC-Schirm, der mit Druckknöpfen ausgestattet wird und eben aus verschiedenen Arbeitsschritten. Dennoch kosten die Masken nicht mehr als 7,50 Euro. „Das ist unser Selbstkostenpreis mit einem kleinen Gewinn. Wir wollen nicht ‚Kriegsgewinnler‘ der Corona-Krise werden“, so Carolin Beyer, die deswegen mit ihrem Team bis jetzt auch keine Preiserhöhungen trotz steigender Nachfrage ins Auge fasst.