Freizeit Am ersten Oktoberwochenende wird in Goch getrödelt

Goch. Das Jugendamt in Goch lädt auch in Coronazeiten wieder Kinder und Jugendliche zum Markt für Spielzeug und Bekleidung und mehr ein.

Weil der traditionelle Kindertrödelmarkt im Kastell aufgrund der Corona-Lage in diesem Jahr nicht so wie gewohnt stattfinden kann, haben sich die zuständigen Mitarbeiterinnen des Jugendamtes Gedanken gemacht, wie man die Veranstaltung in dieser besonderen Situation sinnvoll durchführen kann. Herausgekommen ist ein völlig neues Konzept für den Kindertrödel und eine zusätzliche Veranstaltung für Jugendliche. Beide Veranstaltungen finden am ersten Oktoberwochenende statt. Sie werden unterstützt von den Stadtwerken Goch und der „GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft“.

Jugendtrödel startet wieder mit Kleidertauschbörse

Am Freitag, den 2. Oktober sind erstmals die Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 eingeladen. Der Jugendtrödel mit Kleidertauschbörse findet von 17.30 Uhr bis 21 Uhr auf dem ehemaligen Aldi-Gelände an der Gartenstraße statt. Wer einen Trödelstand auf dem Parkplatz aufbauen möchte, meldet sich vorab bei Frauke Aymans (Mail: frauke.aymans@goch.de, 02823/ 320-168, oder Lisa Urbanek (Mail: lisa.urbanek@goch.de, 02823 / 320-347) an. Maximal zwei Jugendliche können zusammen einen Stand betreiben. Die Standgebühr beträgt fünf Euro. 50 Standplätze gibt es insgesamt.

Im ehemaligen Aldi-Markt ist die Kleider-Tauschbörse untergebracht. Jeder Jugendliche kann am Tauschtag zwischen 16 und 17 Uhr kostenfrei bis zu sieben gut erhaltene Kleidungsstücke abgeben. Ab 17.30 Uhr darf sich dann jeder so viele Teile aussuchen, wie er abgegeben hat. Nicht getauschte Ware übergibt die Stadt Goch nach Schließung der Tauschbörse an eine gemeinnützige Organisation.

DJ Dutch, bekannt von HouseArrest TV, legt ab 19 Uhr auf, zudem werden Hot Dogs und alkoholfreie Getränke zu kleinen Preisen angeboten. Der Eintritt zum Aldigelände ist frei, muss jedoch aufgrund der Corona-Regeln beschränkt werden. Maximal 100 Gäste können gleichzeitig auf dem Gelände sein.

Kindertrödel startet am Tag der Einheit am 3. Oktober

Am Samstag, den 3. Oktober findet der Kindertrödelmarkt statt. Hier können Kinder bis 14 Jahren zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr ihr Spielzeug aber auch Kinderkleidung verkaufen. Maximal zwei Kinder können zusammen mit einer erziehungsberechtigten Person einen Stand besetzen. Auch hier gilt: Wer einen Trödelstand auf dem Parkplatz aufbauen möchte, meldet sich vorab bei Frauke Aymans (Mail: frauke.aymans@goch.de, 02823/ 320-168, oder Lisa Urbanek (Mail: lisa.urbanek@goch.de, 02823 / 320-347) an. Während der Veranstaltung wird Kaffee und Kuchen angeboten. Es gelten auch an diesem Tag die Corona-Regeln.