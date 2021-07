Antisemitismus: Bürgermeister soll Initiative beitreten

Kleve. Die SPD-Ratsfraktion in Kleve will per Ratsbeschluss Bürgermeister Wolfgang Gebing auffordern, der Initiative gegen Antisemitismus beizutreten.

Die SPD-Ratsfraktion in Kleve beantragt, der Rat soll per Beschluß den Bürgermeister auffordern, der Initiative Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gemeinsam gegen Antisemitismus der AJC Berlin (American Jewish Committee Berlin) beizutreten. „Hiermit setzen wir als Stadt Kleve ein klares Zeichen gegen Judenhass und vereinen uns auch kommunal in der Auseinandersetzung mit Antisemitismusüber Partei- und Landesgrenzen hinaus. Hierzu ist der Integrationsrat einzubinden“, schreibt die SPD-Fraktion.

Am 28. Juni wurde eine Neuauflage der Initiative „Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gemeinsam gegen Antisemitismus“ veröffentlicht. Zu den über 70 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Deutschland, die sich bereits der Erklärung angeschlossen und damit ein klares Zeichen gegen Judenhass in ihrer Stadt gesetzt haben, gehört unter anderem der Emmericher Bürgermeister Peter Hinze (SPD).

Bekenntnis gilt als wichtiges Zeichen

Remko Leemhuis, Direktor des AJC Berlin, formuliert die Bedeutung dieser Inititiative deutlich: „Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten antisemitischen Ausschreitungen in einer ganzen Reihe von deutschen Städten ist das deutliche Bekenntnis von über 70 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus allen Teilen des Landes ein wichtiges Zeichen im Kampf gegen Antisemitismus“. Auch die Stadt Kleve sollte ein solches Zeichen durch die Unterstützung der Initiative setzen, meint die SPD. „Für uns als Sozialdemokraten steht fest, dass kein Platz für Antisemitismus in Kleve ist. Dies sollten wir in der Kommunalpolitik auch durch Unterstützung solcher Initiativen sehr deutlich machen.“

