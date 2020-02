Ausstellung im Kurhaus: Klever Schüler sind große Künstler

Wo anfangen? Diese Frage stellt sich beim Projekt „Schule Kunst Museum“ jedes Jahr aufs Neue. Ist es doch etwas ganz anderes, ob Schülerarbeiten an Schulwänden hängen oder im Museum Kurhaus ausgestellt sind. Die heiligen Hallen der Kunst verwandeln Kunstpädagogik in Erlebnisse für unbeteiligte Dritte, in diesem Fall für den Museumsbesucher. Als die Idee vor zwei Jahrzehnten entstand, konnte man nicht wissen, was für eine Erfolgsgeschichte „Schule Kunst Museum“ einmal werden würde.

Schönes, Spannendes, Kritisches

Im Museum Kurhaus sind eine Woche lang die Arbeit von Schülern aus Kleve zu sehen. Foto: Andreas Daams / NRZ

Und weil sowohl die Kritiker wie die Besucher immer voll des Lobes sind über so viel Schönes, Spannendes und Kritisches von Schülerhand, gibt es die Ausstellung in diesem Jahr nicht nur an einem Wochenende, sondern gleich eine ganze Woche. „Wir wollen schauen, wie das angenommen wird“, sagt Valentina Vlasic vom Museum Kurhaus. So dass in diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit besteht, die publizistischen Hymnen dann auch an Ort und Stelle für sich zu überprüfen.

Teilgenommen haben bei der 18. Ausgabe von „Schule Kunst Museum“ das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, die Gesamtschule am Forstgarten, die Joseph Beuys Gesamtschule, die Karl Kisters Realschule, das Konrad Adenauer Gymnasium sowie die Förderschule Haus Freudenberg. Also nochmals: Wo anfangen? Vielleicht bei der Mona Lisa. Die hängt nun nämlich auch im Museum Kurhaus, allerdings in gleich zweidutzendfach und in modernisierter Form. Schüler der Klassen 9 und 10 der Gesamtschule am Forstgarten haben Collagen aus Zeitungsausschnitten angefertigt, nun kann man aktuelle Mona Lisas bewundern, voller Fantasie in Szene gesetzt.

Benjamin Geierm Lea Berkenheide und Lina Hemkens von der Joseph-Beuys-Gesamtschule. Foto: Andreas Daams / NRZ

Man könnte auch anfangen bei den Labyrinth-Objekten, die in der achten Klasse der Karl Kisters Realschule entstanden sind. Auch hier erstaunt die Vielfalt der Materialien und Formen, vom naturalistischen Labyrinth aus kleinen Röhrchen bis hin zur ausgetüftelten Fotoarbeit. Seltsame Stofffiguren haben zwei Oberstufenkurse des Freiherr vom Stein Gymnasiums genäht und ausgestopft. „Am Anfang haben wir nur einen Strumpf gehabt, den wir zerschneiden mussten“, erzählt Noel Lamers (18). In den so entstanden „Lappen“ mussten sie eine Figur hineinfantasieren, ihren Charakter ergründen und alles dies dann als Grundlage für ihre Plüschfigur nehmen. „Anhand der Formen und Farben unserer Entwürfe mussten wir begründen, welche Charakterzüge wir entwickeln wollten.“ Schließlich entstanden im letzten Schritt noch Fotos der Figuren in Aktion, wobei die Aktionen große Themen ausleuchten sollten.

Klasse Klassenprojekte

Richtig museal wirken auch die Balance-Akte aus Papierrollen, die von Schülern von Haus Freudenberg stammen. Oder die großen Fotoportraits der Joseph-Beuys-Gesamtschule. „Wir hatten ganz viele Papierblätter und haben überlegt, was man damit machen kann“, erzählt Benjamin Geier (12). „Wir haben dann zum Beispiel ein Mädchen damit beklebt, ihr auch ein Blatt mit einem aufgemalten Gesicht auf ihr echtes Gesicht geklebt.“ Das Ergebnis macht wirklich etwas her. Und so geht es weiter. Etwa bei dem sich großen, auseinanderrollenden Herz aus Papierrollen, bei gemalten Portraits, Alltagsobjekten auf Betonsockeln oder den wunderbaren Stillleben-Fotografien nach historischen Vorbildern. Und das sind nur einige der zahlreichen klasse Klassen-Projekten.

Ruhetag ist nur am Montag, von Dienstag bis Freitag ist die Ausstellung geöffnet. Der Eintritt ist frei.