Baumesse Kalkar wird zum Anziehungspunkt für Bauwillige

Kalkar. Die Baumesse Kalkar startet mit 100 Ausstellern und viel Programm im Wunderland. Die Sparkasse informiert dabei zum Thema Immobilien.

Das Wunderland Kalkar wird von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Oktober, wieder der Anziehungspunkt für Eigenheimbesitzer, Bauwillige und alle, die ihre vier Wände verschönern wollen. In der Messehalle auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände werden sich dann um die 100 Unternehmen auf der Baumesse Kalkar präsentieren. In diesem Jahr erwartet die Besucher ein Programm mit den Schwerpunkten Energiesparendes Sanieren von Dächern, Wänden und Fenstern, innovative Ideen für das Badezimmer, energieeffiziente Heizungslösungen sowie Einbruchschutz.

Die Baumesse in Kalkar lebt von ihrer einzigartigen Atmosphäre

„Die Baumesse in Kalkar lebt von ihrer einzigartigen Atmosphäre auf diesem besonderen Gelände“, freut sich Tim Erlei von der Baumesse E GmbH auf die drei Messetage am Niederrhein. „An diesem Standort kommt unser Konzept, die Experten der regionalen Fachunternehmen in direkten Kontakt mit den Bauherren zu bringen, ganz besonders gut zur Geltung“, fügt der Marketingleiter hinzu. „Hier können die Besucher in wenigen Stunden alle benötigten Informationen sammeln.“

Die Baumesse Kalkar bietet einen nahezu kompletten Überblick über die aktuellen Trends beim Bauen, Renovieren, Sanieren und Verschönern von Immobilien und Außenanlagen. Zahlreiche Aussteller informieren dabei über die energetische Sanierung von Dächern, Fenstern und Wänden. Denn sowohl bei Neubauten als auch in Bestandsimmobilien achten die Eigentümer mittlerweile verstärkt auf eine effiziente Dämmung bei gleichzeitig gutem Luftaustausch in den Räumen. Weil es schwer ist, bei den vielen Vorschriften und Produkten den Überblick zu behalten, ist die Möglichkeit zum direkten Vergleich verschiedener Angebote auf der Messe ein echter Gewinn.

Ein dauerhaftes Thema bleibt der Einbruchschutz

Eng verknüpft damit ist das weitere Schwerpunktthema Heizungstechnik. Gerade in diesem Bereich gibt es angesichts des nahenden Endes von Gas- und Ölheizungen zahlreiche neue Technologien zu entdecken – von Brennern, die für den Wasserstoffbetrieb vorbereitet sind, bis hin zu Wärmepumpensystemen und Photovoltaikanlagen. Ein dauerhaftes Thema bleibt der Einbruchschutz. Trotz sinkender Zahl von Wohnungseinbrüchen legen viele Eigenheimbesitzer Wert auf aufbruchsichere Türen und Fenster.

An allen drei Tagen informieren renommierte Experten in Fachvorträgen über die Messe-Themen. Auch dort spielen die Schwerpunktthemen eine herausragende Rolle, etwa bei den Vorträgen „Alte Öl und Gasheizung austauschen und bis zu 45 Prozent Förderung sichern beim Umstieg auf Sonne, Gas und Pellets“, „Wärmewende mit Erdwärme: Raus mit Öl und Gas“ oder „Was kommt nach der Ölheizung?!“. Weitere Vortragsthemen werden Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Keller, die Risiken der Baufinanzierung und mechanische und elektronischer Einbruchschutz sein. Alle Vorträge finden mehrmals über die drei Messetage verteilt statt.

Die Sparkasse Rhein Maas informiert vor Ort

Getreu dem Slogan „Von Anfang bis Eigentum“ nutzt die Sparkasse Rhein-Maas die Baumesse, um sich rund um das Thema „Immobilien“ zu präsentieren. Unterstützt werden die Finanzierungs- und Immobilien-Beraterinnen und -Berater der Sparkasse dabei von den Bausparexpertinnen und -experten der Landesbausparkasse (LBS) im Gemeinschaftsstand. Schwerpunkte des Informationsangebotes bilden die Themen „Baufinanzierungen inkl. staatlicher Förderungen“, „Hauskauf und-verkauf“, „Grundstückserschließungen“ am Beispiel des Waldparkviertels in Emmerich, „Planen und Bauen“, „Modernisierungen und Bausparen“. Zusätzlich gibt es Informationen zur Thermografie-Aktion für Bestandsimmobilien, die die Sparkasse im Januar und Februar des neuen Jahres anbieten wird. Hierfür gewährt die Sparkasse einen Messerabatt.

Die Messe ist an allen drei Veranstaltungstagen von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro. Alle Infos unter www.baumesse.de/kalkar/

