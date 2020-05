Bedburg-Hau: Baum stürzte in Silke Gorißens Vorgarten

Silke Gorißen musste im Kalender nachschauen, ob es nicht doch ein Freitag, der 13. war. Nein, es war Montag, der 11. Mai, als ein großer Straßenbaum in den Vorgarten des Hauses der CDU-Landratskandidatin in Bedburg-Hau stürzte, während sie vor dem Klever Krankenhaus wartete. Ein Freund ihres Sohnes hatte sich beim Spielen eine Platzwunde zugezogen, die genäht werden musste.

Silke Gorißen wohnt in Bedburg-Hau. Foto: Silke Gorißen

Gleichzeitig erhielt die Bedburg-Hauer CDU-Fraktionschefin eine WhatsApp-Nachricht ihres FDP-Kollegens Michael Hendricks, der auch Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr ist. Das mitgeschickte Foto zeigte, wie eine große Linde auf dem schmalen Streifen zwischen Gorißens Haus und der Antoniterstraße lag. „Es war ein völlig irrer Nachmittag, aber letztlich hätte es nicht glimpflicher ausgehen können, zumal die Straße ziemlich frequentiert ist“, sagt Silke Gorißen im Gespräch mit der NRZ. Dass Zaun und Hecke beschädigt wurden, konnte sie verschmerzen.

Zwei weitere Sturmeinsätze für die Feuerwehr

Die Feuerwehrleute zersägten den Baum noch am Montagnachmittag, und Mitarbeiter des Bauhofes holten die Teile am Dienstagmorgen ab. „Das tut uns leid um den Baum. Wir hingen total an ihm und haben ihn immer auch gewässert“, erzählt Gorißen. Offensichtlich hatte ein Pilz die Linde befallen.

Die Bedburg-Hauer Feuerwehr war bereits zuvor zu zwei weiteren sturmbedingten Einsätzen ausgerückt. Um kurz nach 21 Uhr am Sonntag war im Bereich der ehemaligen Gaststätte auf der Sommerlandstraße in Erfgen ein Baum teilweise auf die Straße gekippt. Gleiches passierte auf der Dr.-Engels-Straße nahe der Einmündung zur Triftstraße am Montag um kurz nach 15 Uhr. Im Einsatz waren etwa 30 Einsatzkräfte unter der Leitung der Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.