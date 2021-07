Bedburg-Hau: Ein Hortensiensommer auf Schloss Moyland

Moyland. Die Blüte der 2500 Pflanzen aus 530 Sorten auf Schloss Moyland bei Bedburg-Hau gilt als Highlight. Es ist die größte Sammlung in Deutschland.

Die Hortensienblüte im Schlosspark ist ein alljährliches Highlight im Moyländer Gesamterlebnis von Kunst, Schloss und Park. Seit 2018 begeistert die Hortensiensammlung in ihrer Formen- und Farbenpracht: Mit an die 2500 Pflanzen aus mehr als 530 historischen und aktuellen Hortensiensorten gehört sie zu den größten Sammlungen in Deutschland. Passend zur Reisezeit in den Sommerferien können Besucher das besondere Ambiente der Moyländer Schlossanlage, ergänzt durch die Blütenpracht im Schlosspark, genießen. Es gilt der reguläre Parkeintritt von zwei Euro.

Bis zum 25. Juli rückt das Museum die Hortensien noch mehr in den Fokus. Neben blühenden Hortensienbeeten in allen Bereichen der Gartenanlage wird zusätzlich der Brückenweg zum Schloss von großen Exemplaren gesäumt. Samstags und sonntags findet jeweils um 16 Uhr eine Hortensienführung statt Im Museumsshop werden darüber hinaus einige Sorten zum Kauf angeboten. Darunter auch die Hortensie Schloss Moyland, gezüchtet von Pellens Hortensien in Geldern. Die neue Sorte war 2018 anlässlich des ersten Hortensienfests in Moyland getauft worden. Seither hat die Neuzüchtung bei Bundesgartenschauen bereits Silber- und Goldmedaillen gewonnen (Goldmedaille Buga Heilbronn 2019, Silbermedaille Buga Erfurt 2021).

Eine Beschilderung zeigt die Sorten an

Im Schlosspark Moyland sind Bauernhortensien, Rispenhortensien, Waldhortensien, Kletterhortensien und die seltene Hüllblatt-Hortensie zu finden. Eine Beschilderung zeigt die jeweiligen Sortennamen und die Artenbezeichnung an. Die Hortensiensammlung Moyland wird ermöglicht durch das Engagement des Unternehmerkreises Hortensien unter der Federführung des Pflanzenkulturberaters Christoph Nobis von der Landwirtschaftskammer NRW. Initiiert wurde das Vorhaben unter anderem vom Hortensienbetrieb Franz Hoenselaar in Bedburg-Hau, einem der großen Hortensienzüchter in Deutschland.

