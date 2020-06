Bedburg-Hau: Holzschuppen brannte in der Nacht

Bedburg-Hau. In der Mittwochnacht stand ein Geräteschuppen in Hau in Flammen. Feuerwehrleute kamen mit schwerem Atemschutz voran.

Zu einem Brand eines Kleingebäudes wurden am Mittwoch, 10. Juni, um 4.58 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau sowie der Rettungsdienst des Kreises Kleve alarmiert. An der Karl-Müller-Straße in Hau war aus unbekannter Ursache ein Holzanbau einer Garage in Brand geraten. Ein Nachbar hatte durch laute Geräusche den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert und informierte den Eigentümer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Anbau in Vollbrand. Drinnen lagen Gartengeräte, Pooltechnik sowie eine leere Gasflasche.

Unter schwerem Atemschutz konnten zwei Angriffstrupps den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen verhindern. Für die Zeit der Löscharbeiten war die Karl-Müller-Straße gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst unter Leitung der Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.