Bedburg-Hau: Theater mini-art kann endlich wieder spielen

Bedburg-Hau. Der kleine Prinz, nach dem Roman von Antoine de Saint-Exupéry, feiert im Theater mini-art endlich seine Premierenvorstellung.

Das Theater mini-art am Brückenweg in Bedburg-Hau hat im Oktober seine erste Premierenvorstellung in der neuen Spielzeit: Der kleine Prinz, nach dem Roman von Antoine de Saint-Exupéry. Für die Bühne bearbeitet wurde das mini-art-Stück von Rinus Knobel und Sjef van der Linden.

Das Theater Mini-Art wagt sich in einer eigenen Herangehensweise an dieses vielschichtige Werk

Im Jahr 1942 kritzelte Antoine de Saint-Exupéry erste Entwürfe des kleinen Prinzen auf eine New Yorker Restaurantserviette. Später wurde seine magische und geheimnisvolle Geschichte zum Jahrhundertwerk, über 80 Millionen Mal verkauft und in 180 Sprachen übersetzt. Millionen von Kindern und Erwachsene haben die Geschichte um einen jungen Botschafter von einem fremden Stern regelrecht verschlungen. Das Theater Mini-Art wagt sich in einer eigenen Herangehensweise an dieses vielschichtige Werk – in der Überzeugung, dass kleine und große Menschen diese fesselnde Geschichte in ihrem eigenen Verständnis genießen können.

Die poetische Geschichte erzählt von einem Piloten, der mit seinem Flugzeug in der Wüste notlanden muss. Dort, in diesem großen Nichts erlebt er etwas, das sein Leben grundlegend verändert: Er begegnet dem Kleinen Prinzen, der plötzlich neben ihm auftaucht mit der Bitte: „Zeichne mir ein Schaf!“, der ihm von seinem Planeten mit den drei Vulkanen erzählt, die jeden Tag gereinigt werden müssen. Und von seiner Flucht und dem langen Umweg über sechs Asteroiden mit merkwürdigen Bewohnern bis zu seiner Landung auf dem Planeten Erde. Sjef van der Linden übernimmt die Rolle des Flieger-Autors Antoine de Saint-Exupéry und führt uns zu den acht besonderen Tagen, die er mit dem Kleinen Prinzen verbringt.

Spieltermine Samstag, 30. Oktober, 16 Uhr und Sonntag, 31. Oktober, 16 Uhr. Eintritt neun, für Kinder sechs Euro. Kartenbestellung unter 02821-811570 oder info@mini-art.de. Es gilt die 3G-Regel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland