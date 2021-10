Bedburg-Hau: Themen-Führungen im Moyländern Schlosspark

Bedburg-Hau. Der Kräutergarten und über 2000 Hortensien im Park von Schloss Moyland werden bei kurzweiligen Führungen präsentiert.

Zu zwei Führungen lädt der Schlosspark in Moyland ein: Die Kräutergartenführung startet am kommenden Sonntag, 10. Oktober. Von 13 bis 14 Uhr geht es darum, Kräuter mit allen Sinnen erleben zu können beim Rundgang durch den Kräutergarten. Neben Wissenswertem rund um die Verwendung und Wirkung, den Wuchs, die Pflege und die Vorlieben der Pflanzen werden auch kulturhistorische Aspekte angesprochen. Im Kräutergarten sind über 350 verschiedene heimische und ausländische Kräuter zu finden. Darunter befinden sich Kräuter des Anholter-Moyländer Kräuterbuchs, Giftpflanzen, exotische Kräuter, ein Beet mit Kräutern, die aus der Antike bekannt sind. Außerdem Arzneipflanzen und Kräuter, die in der Pflanzenheilkunde der Hildegard von Bingen eine Rolle spielen, sowie Küchenkräuter.

Über 2000 Hortensien

Eine Hortensienführung startet ebenfalls am Sonntag, 10. Oktober, von 16 bis 17 Uhr. Die Hortensiensammlung im Moyländer Schlosspark umfasst mehr als 2000 Pflanzen aus über 530 historischen und aktuellen Sorten. Neben geschichtlichen Aspekten erfahren die Teilnehmer beim Rundgang Wissenswertes zur Verwendung, Haltung, Düngung und Blaufärbung dieser besonderen Pflanzen. Hortensien haben eine lange Tradition in den Schlossgärten Europas. Ihre großen Blütenbälle beeindruckten den Adel nachhaltig, als das Gehölz im 18. Jahrhundert aus Asien und später vom amerikanischen Kontinent nach Europa kam. Hortensien gelten als Symbol für Dankbarkeit, Anmut und Schönheit.

Die Kosten für beide Führungen betragen jeweils drei Euro, zuzüglich zum Parkeintritt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung unter 02824/9510-60 oder besucherservice@moyland.de.

