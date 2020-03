Bedburg-Hau: Ursula Pitzner will zur Wahl antreten

Dr. Ursula Pitzner will Bürgermeisterin in Bedburg-Hau werden.

Bedburg-Hau. Die Unternehmensberaterin aus Bedburg-Hau möchte bei der Kommunalwahl 2020 als parteilose Bürgermeisterkandidatin antreten.

Ursula Pitzner geht als parteilose und unabhängige Kandidatin an den Start. Sie wohnt seit frühester Kindheit in der Gemeinde, hat zwei erwachsene Töchter und wird im April 60 Jahre alt. In Qualburg singt und engagiert sich im Heimatchor „Qualburg im Takt“ und ist zudem Mitglied in weiteren sieben Vereinen in Bedburg-Hau. Seit jeher bringt sie Beruf und Studium mit Familie, Pflege und Ehrenamt unter einen Hut.

Sie ist als Unternehmensberaterin tätig

Als Altenpflegerin arbeitete Sie beim Caritasverband Kleve, als Sozialarbeiterin leitete Sie das Haus der Familie in Emmerich und als Erziehungswissenschaftler war sie Regionalleiterin beim LVR HPH. Mit ihrem letzten Abschluss als Sozial- und Politikwissenschaftlerin baute sie ihr kleines Unternehmen Pitzner Consult aus und ist heute tätig in Diensten und Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände, bei Bildungsträgern, in Unternehmen und Behörden. Sie berät Teams und Führungskräfte und ist Referentin für Sozialrecht. Als Lehrbeauftragte der HFH Hamburg lehrt sie im Bachelor- und Masterstudiengang Gesundheits- und Sozialmanagement sowie Nachhaltigkeit. Regional und bundesweit gehört sie mehreren Netzwerken und Vereinigungen an.

Sie benötigt 130 Unterschriften

Den Wunsch für diese Kandidatur hegt sie bereits seit langer Zeit. Als der aktuelle Amtsinhaber Peter Driessen im vergangenen Jahr seinen Rückzug aus dem Amt ankündigte, stand für sie der Entschluss fest. Die Gründe dafür und weitere Informationen möchte sie zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Zuvor und um als parteilose und unabhängige Kandidatin überhaupt antreten zu können, benötigt sie mindestens 130 Unterstützerunterschriften aus der Bevölkerung. Dafür wird sie nun werben.

„Auf eine Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger von Bedburg-Hau bei meiner Bewerbung für das Bürgermeisteramt und der Sammlung von Unterschriften bin ich angewiesen und wäre sehr dankbar dafür“, so Ursula Pitzner. Auf viele Anrufe, interessante Gespräche und E-Mails freut sie unter Telefon: 0178 - 4 25 47 55 oder 0 28 21 - 97 39 97 oder per E-Mail unter: info@pitzner-consult.de.