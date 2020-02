Bedburg-Hauer Theater mini-art gedenkt der Opfer

Bedburg-Hau. Mit „Ännes letzte Reise“ setzen sich die Schauspieler für die Achtung der Menschenrechte ein

Anlässlich des Gedenkens an die Opfer des ersten Patiententransports spielt das Theater mini-art am kommenden Samstag, 7. März um 19 Uhr ‚Ännes letzte Reise‘. Ein Theaterstück zum Thema Euthanasie im Nationalsozialismus – eine dokumentarische Fiktion über ein lange verschwiegenes – auch regionales Thema. Die Regie führt Rinus Knobel und es spielen Crischa Ohler und Sjef van der Linden.

Erschütterndes Schicksal

Crischa Ohler. Foto: Bas Marien / Theater mini-art

Änne wird als junge Frau zur Zeit des NS – Regimes in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Mit einem Theaterstück, das sich sowohl auf biografisches und dokumentarisches Material stützt als auch auf unsere Vision vom Innenleben der handelnden Personen – Opfer und Täter – folgt das Theater mini-art ihrem erschütternden Schicksal, von ihrer Kindheit bis zum Abtransport in eine Vernichtungsanstalt. Ausgangspunkt ist der dokumentarische Fall der jungen Patientin Anna Lehnkering, die zusammen mit beinahe 500 weiteren Patienten – als eine der ersten von deutschlandweit insgesamt 300.000 - am 6. März 1940 aus der Klinik in Bedburg-Hau nach Grafeneck abtransportiert und dort am 7. März ermordet wurde.

Vorstellung seit acht Jahren

Seit acht Jahren erinnert das Theater mit dieser Vorstellung jährlich an den ersten Abtransport von Patienten am 6. und 7.März 1940 aus der LVR Klinik in Bedburg-Hau nach Grafeneck in die dortige Vernichtungsanstalt. Dem Ensemble ist es ein besonderes Anliegen mit dieser Vorstellung einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit deutscher und - in diesem Fall auch - regionaler Geschichte beizusteuern. Erfahrungen und bestürzend aktuelle Ereignisse zeigen, dass Gegenwart ohne die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nicht wirklich zu begreifen ist und dass Gegenwart und Zukunft die Erinnerung brauchen, um aus dem ‚Nie wieder‘ zu lernen, um bewusst gestaltet werden zu können.

Achtung für die Menschenrechte

Deshalb ist dieses Stück auch eine Parabel für die Achtung der Menschenrechte, für den Umgang mit dem Anderen und für die Frage nach dem ‘Wert’ eines Menschen. Dabei spielt die Frage der Abwertung anderer, der Ablehnung von allem, was nicht in die Norm passt, was anders und fremd ist eine große Rolle.

Die Vorstellung erfolgt im Theater mini-art in Bedburg-Hau, Brückenweg 5. Eintritt: Erwachsene neun Euro, ermäßigt und Jugendliche sechs Euro. Karten: 02821-811570 oder info@mini-art.de.