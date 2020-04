Bundespolizei Kleve: Die Grenze ist noch nicht geschlossen

Die Grenzen zu den Niederlanden werden vorerst nicht geschlossen. Das teilte am Montagvormittag ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve der NRZ auf Anfrage mit. Anders als in niederländischen Medien veröffentlicht, wird die Grenze noch nicht geschlossen.

„Wir sind nach wie vor an der Grenze und kontrollieren verstärkt. Wir befinden uns in einer intensiveren Grenzüberwachung. Die Grenze ist aber noch nicht geschlossen“, sagte der Sprecher.

Die Bundespolizei in Kleve ist für die Überwachung der Landesgrenze zwischen Emden und Mönchengladbach zuständig. Im Laufe des Tages werde es noch eine Kabinettssitzung geben, dann werde man mehr erfahren.

Das vergangenen Wochenende habe vielmehr gezeigt, dass sich die Menschen an die Kontaktsperre halten. Sowohl Deutsche als auch Niederländer seien nur wenig über die Grenze gefahren. Kontrolliert wurde vor allem an den Autobahnübergängen.

