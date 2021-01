Caritas Kleve verabschiedet Norbert Gerding in den Ruhestand

Kleve Norbert Gerding hat die Gemeindecaritas beim Caritasverband Kleve mitaufgebaut. Nach 35 Jahren ist er nun in den Ruhestand gegangen.

Der Abschied ging ihm ganz nah. Als Norbert Gerding nach dem Wortgottesdienst in der Kapelle der Wasserburg Rindern ans Mikrofon trat, zitterte seine Stimme und es wackelten die Knie. „Damit habe ich nun doch nicht gerechnet“, sagte er. Er blickte zurück, er blickte nach vorn und bedankte sich bei allen Anwesenden – mit einem kleinen Engel als Schlüsselanhänger.

Norbert Gerding ist ein Gesicht des Caritasverbandes Kleve. 35 Jahre lang hat er für den Wohlfahrtsverband gearbeitet. Er hat die Gemeindecaritas nicht nur aufgebaut, sondern im Nordkreis etabliert. Echte Pionierarbeit im Miteinander von verbandlicher Caritas und Caritas in den Pfarreien geleistet. Und in all den Jahren unzählige Projekte auf den Weg gebracht.

Zuständig für das Freiwilligen-Zentrum

„Urlaub ohne Kofferpacken“, Ferienfreizeiten für sozialbenachteiligte Familien, „Eine-Millionen-Sterne“-Aktionen oder die Erstellung des Armutsberichts „Not-Wendigkeiten“ für den Kreis Kleve. Er sowie sein Freund und Weggefährte Diakon em. Werner Kühle, der auch den Wortgottesdienst gestaltete, erinnern sich noch ganz genau: Daraus ist die Arche in Goch entstanden.

Im Laufe der Jahre sind weitere Tafeln wie das Café Konkret in Uedem und der Fair-teiler in Bedburg-Hau, jeweils in ökumenischer Trägerschaft, hinzugekommen. Seit 2003 ist Norbert Gerding zudem für das Freiwilligen-Zentrum (FWZ) zuständig. Hier denkt er gerne an den „Marktplatz der guten Geschäfte“ zurück.

Kümmerer in der Flüchtlingskrise

Vorstand Rainer Borsch, der seit 2015 für den Caritasverband Kleve tätig ist, verbindet Nobert Gerding vor allem mit der Flüchtlingskrise. „Damals hat Norbert Gerding alles getan, damit sich die Situation vor Ort verbessert“, sagt Borsch. Gerding selbst kann sich noch gut an den Anruf der damaligen Klever Sozialamtsleiterin und späteren Bürgermeisterin Sonja Northing erinnern. „Jetzt haben wir den Salat, wir kriegen eine Notunterkunft für Flüchtlinge“, habe sie gesagt. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, hat er nach vorne geschaut, organisiert, gemacht, getan.

„Der Kümmerer“, so beschreibt auch Werner Kühle seinen Freund. Dass diese Bezeichnung mehr als zutreffend ist, beweist nun sein erster ehrenamtlicher Einsatz für den Caritasverband. „Weil eine Mitarbeiterin des Kontaktcafés krank ist, holt Norbert Gerding momentan die Brötchen bei der örtlichen Bäckerei ab“, sagt Rita Fergen, Fachbereichsleiterin Soziale Hilfen. Als Diakon in der Pfarrei Zur Heiligen Familie wird er ebenfalls weiterhin tätig sein.

Kleiner Wortgottesdienst statt großer Abschiedsfeier

Geboren wurde Norbert Gerding im Ruhrgebiet. Er ist gelernter Bauzeichner und hat Sozialpädagogik in Köln studiert. Schon immer war er in einer Gemeinde aktiv. Dort hat er auch sein Anerkennungsjahr gemacht, in der kirchlichen Jugendarbeit im Bistum Essen. Anfang der 80er Jahre – Norbert Gerding war zu diesem Zeitpunkt Ende 20 – wollte er sich verändern. „Ich dachte mir, auch ich werde älter, ich kann nicht ein Leben lang Jugendarbeit machen.“ Er schaute sich um im Münsterland und landete mit der neu geschaffenen Stelle Gemeindecaritas beim Caritasverband Kleve.

Seinen Abschied hier in Kleve hatte sich Norbert Gerding eigentlich ganz anders vorgestellt. Er war es, der seit einigen Jahren in der Adventszeit zu einem Morgenimpuls mit anschließendem Frühstück ins Kontaktcafé einlud. So wollte er sich auch von seinen Kollegen, Freunden und Weggefährten offiziell verabschieden. Doch dann kam Corona. An eine große Feier war nicht zu denken, auf einen Empfang wurde ebenfalls verzichtet. Stattdessen gab es einen kleinen, aber feinen Wortgottesdienst in der Kapelle der Wasserburg Rindern. Und Spenden zu Gunsten des Kontaktcafés. So hatte es sich Kümmerer Norbert Gerding gewünscht.

>>> Caritas stellt Gemeindecaritas neu auf

Mit dem Ruhestand von Norbert Gerding wird die Stelle der Gemeindecaritas in den Fachbereich 1 – Soziale Hilfen integriert.

Vorstand Rainer Borsch sagt dazu: „Spätestens mit der Flüchtlingssituation 2015 wurden die Aufgaben der Gemeindecaritas und des Fachbereiches im ehrenamtlichen Engagement immer stärker miteinander vernetzt. Daher ist es sinnvoll, den Aufgabenbereich jetzt im Fachbereich zu integrieren, ohne die Eigenverantwortlichkeit der Gemeindecaritas dadurch zu schmälern.“

Leiten wird den Fachdienst Wilfried van de Kamp. Die Nachfolge von Norbert Gerding treten in Teilzeit Ann-Kathrin Lehmann und Jutta Seven an.