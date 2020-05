Comedy im Klever Autokino: Hup-hup, blink-blink!

Hoffentlich hält die Autobatterie. Anderthalb Stunden Radio eingeschaltet, regelmäßig die Lichthupe betätigen, blinken und Wischwasser betätigen - das könnte knapp werden. Die erste Klever Comedy-Drive-In-Show mit Ludger Kazmierczak auf dem Tichelpark-Parkplatz war schon etwas skurril. Die Sorge der meisten Gäste war allerdings unbegründet: Alle Autos sprangen am Ende wieder an. Puh!

Es war ein spannender Abend. Nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für Bruno Schmitz und seine Crew und natürlich für die Komödianten: Wie wird es sein, Witzchen zu erzählen vor einer anonymen Automenge? Ludger Kazmierczak war vor seinem Auftritt sichtbar nervös. Was ist, wenn er die größten Kalauer auspackt, aber so gar keine Reaktionen zu hören sind? Kein Lacher, kein Kichern, kein Prusten? Am Freitagabend musste der Klever Kabarettist sich über gelegentliches Hupen, Blinker links und Blinker rechts sowie – wenn vor Lachen die Tränen im Auto flossen – die Betätigung der Scheibenwischanlage freuen. Er fand es am Ende „grandios“.

Witzig, bissig, hintergründig

In der Tat war es lustig. Kazmierczak traf den Nerv seiner Fans mit regionalen Corona-Dönekes und niederländischen Wortspielchen. Trotz Abstandsgebot und geschlossene Autos, war er auf der verlorenen Bühne witzig, hintergründig und bissig: Er erzählt von seiner amüsanten Bahnfahrt mit einer chinesischen Studentin, er berichtet über seine Corona-Zeit im heimischen Garten und er konnte sich nicht verkneifen, die Sonderbehandlung von Fußballstars zu monieren: „Ist schon komisch: Die Fußballer dürfen früher starten als meine Kinder.“

Ludger Kazmierczak, Johannes Flöck und Kai-Magnus Sting amüsierten das Klever Publikum. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Ein enormer Erfolg war auch der Auftritt von Kai-Magnus Sting aus Duisburg. Mit seiner schnoddrigen Ruhrgebietsschnauze erntete er die größten Reaktionen. Zu herrlich waren seine Geschichten über Zahnarztbesuche, Butterkuchen-Einkäufe und den sprachlichen Sonderheiten des Niederrheins. Das Hup-Konzert war ihm gewiss.

Weitere Veranstaltungen geplant

Ein wenig schwerer tat sich da Johannes Flöck aus Köln. Seine Beiträge sind wohl eher nicht für eine Drive-In-Show geeignet Die Reaktionen waren verhalten.

Veranstalter Bruno Schmitz war mit der Resonanz der ersten Drive-In-Show in Kleve zufrieden. 110 Autos parkten vor dem Tichelpark-Kino. „Damit sind wir ausverkauft“, so Schmitz. Auch die nächste Veranstaltung mit Carmela de Feo sei ausverkauft. Am Freitag, 22. Mai gibt es eine weitere Comedy-Show mit Maxi Gstettenbauer. Beginn: 20 Uhr. Die Karten kosten 49,50 Euro für zwei Personen in einem Auto

Karten gibt es auf der Internetseite www.kulturbuero-niederrhein.de