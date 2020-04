Corona: Bedrohlicher Stillstand für Reisebusunternehmer

Die Anrufe, die jetzt noch reinkommen, sind wenig ermutigend. „Wir haben schon Stornierungen bis in den September hinein“, sagt Nicole Stiehl. Normalerweise wären die Busse von Busreisen André Stiehl in Bedburg-Hau jetzt unterwegs, würden Schüler fahren und Vereine, würden Menschen zu Musicals bringen oder an beliebte Reiseorte. Jetzt aber stehen sie auf dem Hof und in den Garagen. Alle.

Ganz ähnlich sieht es beim Omnibusbetrieb Schatorjé in Kevelaer aus. Thomas Schatorjé hat den ganzen Betrieb in Kurzarbeit geschickt. „Wir fahren nur noch ganz kleine Dienste im ÖPNV“, sagt er. Ein Riesenproblem für die gesamte Branche. „Wir können das ja nicht später wieder rausholen, was wir jetzt nicht einnehmen“, so Schatorjé. Das gelte für die ganze Tourismusbranche, vom Hotel bis zum Kreuzfahrtschiff. „Die Busse stehen rum und werden ein Jahr älter.“ Erst musste er eine Italienreise stornieren, dann fiel der Schülerverkehr weg und schließlich der gesamte Ferienverkehr.

Thomas Schatorjé vom Omnibusbetrieb aus Kevelaer Foto: Thomas Schatorjé

„Normalerweise kommt man aus dem Winter, in dem nicht so viel los ist, die Reserven sind fast aufgebraucht, dann kommt der Frühling und es geht wieder richtig los“, erzählt Nicole Stiehl. So ist es in einem normalen Jahr.

Unternehmer beantragen Soforthilfe

Jetzt dagegen haben die Stiehls Soforthilfe beantragt und – immerhin – auch direkt bekommen. Auch Thomas Schatorjé will diesen Schritt jetzt gehen. Schließlich, so Nicole Stiehl, liefen die Leasingraten für die Busse weiter. Zudem müssen sie die bereits eingenommen Gelder für gebuchte Reisen wieder zurückzahlen, bleiben zum Teil aber auf Kosten für Tickets oder Hotels sitzen. „Wir haben auch schon Leistungen erbracht, die wir momentan nicht zurückbekommen“, bestätigt Schatorjé. Da ist die Soforthilfe viel schneller weg, als die Bundesregierung sich das vorgestellt hat.

Dann ist da noch der psychische Druck: Man gibt die ganze Zeit sein Bestes, arbeitet, ohne auf die Uhr zu schauen – und plötzlich ist nichts mehr zu tun. Ohne eine klare Ansage, wann der Zustand aufhört. Das Reiseverbot gilt zunächst bis zum 3. Mai. Und dann? „Wie ist es in acht Wochen? Was ist mit Holland? Wir können die Reisebusse doch nicht ein Jahr stehen lassen“, sorgt sich Nicole Stiehl. Sie hat im Internet gesehen, wie stark die Preise für Busse derzeit fallen. „Dabei haben wir letztes Jahr gerade erst investiert, um die Emissionswerte einzuhalten und weiter in die großen Städte fahren zu können.“

Und selbst wenn es wieder losgeht mit dem Reisen, sieht sie ein Problem: „Wir brauchen ja einige Wochen Vorlauf, um überhaupt wieder Reisen anbieten und Unterkünfte und Tickets buchen zu können.“

Immerhin etwas Positives macht Thomas Schatorjé bei all dem Stillstand aus: „Die Mitarbeiter sind hochmotiviert und wollen unheimlich gerne wieder arbeiten statt zu Hause herumzusitzen.“ Für die Unternehmer selbst ist die Lage gleichwohl bedrohlich, denn sie haften mit allem, was sie haben. „Ich bin aber guten Mutes, dass wir das durchstehen“, sagt Thomas Schatorjé. „Wir haben in der Vergangenheit gut gewirtschaftet.“