Coronavirus: Weitere Neuinfektionen in Emmerich und Rees

Das Kreisgesundheitsamt vermeldet für den Kreis Kleve insgesamt am Montag (Stand 11.30 Uhr) 1167 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie. Das ist ein Anstieg von 19 Fällen im Vergleich zum Freitag, als die NRZ zuletzt berichtete.

Drei neue Corona-Fälle wurden seither wieder in Emmerich registriert, so dass die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Corona-Infektionen nun bei 133 liegt. In Rees gibt es ebenfalls eine neue Infektionen. Damit liegt die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Corona-Infektionen nun bei 71 Personen.

7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve: 17,3

Von den insgesamt 1167 bestätigten Corona-Fällen gelten 1071 Personen als genesen; 37 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich weiterhin 14 Personen im Krankenhaus.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. In diesem Zeitraum gab es im Kreisgebiet 52 neue labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen. Dies ergibt im Kreis Kleve eine 7-Tage-Inzidenz von 17,3

Aktuell befinden sich insgesamt 753 Personen in häuslicher Quarantäne.

Blick in den Kreis Borken

Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt am Montag bei 1426 – das sind 34 mehr als am Freitag. Davon sind 1272 Personen inzwischen gesundet. 38 Personen sind leider im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Derzeit sind im Kreisgebiet 116 Personen infiziert.

Isselburg zählt derzeit vier Infektionen, was eine mehr ist als noch am Freitag.

Weitere Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de oder unter www.kreis-borken.de. Das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes Kleve ist unter 02821/594-950 zu erreichen; die Corona-Hotline des Kreises Borken ist unter 02861/82-1091 erreichbar.