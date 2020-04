Corona: Drei Mitarbeiter der JVA Kleve an Covid-19 erkrankt

Kleve. Drei Mitarbeiter der JVA Kleve sind an Covid-19 erkrankt und sind in häuslicher Quarantäne. Von den Insassen hat bislang keiner das Virus.

Drei Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kleve sind an Covid-19 erkrankt. Das bestätigte JVA-Sprecher Jörg Neyenhuys auf Anfrage. Die Bediensteten hätten Symptome gehabt und wurden am Wochenende positiv getestet. „Sie befinden sich nun in häuslicher Quarantäne. Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut, niemand musste stationär aufgenommen werden“, sagte Neyenhuys.

Neben den drei Corona-Infizierten befinden sich vier weitere Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. Sie dürfen erst nach einem weiteren Test und der 14-tägigen Isolation wieder arbeiten. Neyenhuys erklärte: „Nach den positiven Testergebnissen haben wir in enger Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt die Kontaktpersonen der Infizierten nach den Kriterien des Robert-Koch-Institut klassifiziert.“

Demnach gibt es sieben Mitarbeiter (drei positive und vier negative) der Kategorie 1 – hohes Expositionsrisiko und zehn Mitarbeiter der Kategorie 2 – mittleres Expositionsrisiko. Letztere waren allesamt negativ. „Sie befinden sich wieder im Dienst“, sagte Neyenhuys. Insgesamt arbeiten in der JVA Kleve derzeit 152 Mitarbeiter.

190 Insassen sind in der JVA aktuell

Von den 190 Insassen (Stand: 15. April 2020) hat aktuell keiner Corona. „Sie wurden natürlich zeitnah und transparent über die Geschehnisse informiert. Alle verhalten sich äußerst vorbildlich“, sagte JVA-Sprecher Neyenhuys. Zudem stellt die Gefängnisleitung allen Beschäftigten und Gefangenen OP/Dental-Mundschutzmasken zur Verfügung.

Falls sich ein Häftling mit dem Coronavirus infiziert, hat die JVA vorgesorgt. „Wir haben eine Isolierstation aufgebaut. Der Häftling käme dann wie alle anderen Corona-Patienten in Quarantäne. Zudem halten wir für den Fall der Fälle geschultes Personal vor“, so Neyenhuys. Nach Angaben des Landes NRW verfügt jede Justizvollzugsanstalt über eine eigene medizinische Versorgung sowie über einen Pandemieplan..