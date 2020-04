Corona: Emmericher produziert Masken mit 3-D-Drucker

Emmerich. Thomas Walczak nutzt seine 3-D-Drucker jetzt, um Mund- und Nasenabdeckungen zu produzieren. Er tüftelt auch an einer günstigen Beatmungsmaschine.

„Irgendwas muss ich ja jetzt mit der freien Zeit anfangen“, lacht Thomas Walczak. Der Unternehmer aus Emmerich lässt sich so schnell nicht unterkriegen. Die Corona-Krise hat auch sein Geschäft vorerst lahmgelegt. Er vertreibt Spielautomaten für die Gastronomie und deren Türen sind zurzeit geschlossen. Jetzt hat der Erfinder und Tüftler aus Emmerich ein bisschen mehr Freizeit – und die nutzt er, um mit seinem 3-D-Druckern Mund- und Nasenmasken zu erstellen, pfiffige Türöffner zu entwickeln und sogar an einer günstigen Beatmungsmaschine zu arbeiten, die in Entwicklungsländern zum Einsatz kommen soll.

Die 3-D-Drucker laufen nun permanent

Die Kunststoffmaske mit wechselbarem Filter. Als Filter reicht ein Stück vierlagiges Toilettenpapier. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

In seiner kleinen Werkstatt laufen gerade die Drucker heiß. Über 400 Mund- und Nasenabdeckungen hat er schon ausgedruckt. Die stabilen Masken bestehen aus PLA-Kunststoff (PLA = Polyactide) und besitzen einen Filter, den man wechseln kann. Thomas Walczak erzählt, dass die Form von einem Arzt aus Montana stammt und er diese um den Filter ergänzt habe. Die Maske habe er am Computer entwickelt und entsprechend für die 3-D-Drucker programmiert. Die Anleitung und das Programm hat er für alle gratis auf seine Homepage www.thomaswalczak.de gestellt. „Wer einen Drucker besitzt, kann sich die Maske zu Hause selbst ausdrucken“, sagt er.

Geld verdienen möchte er damit nicht: „Ich gebe sie zum Selbstkostenpreis von drei Euro ab“. Gute 400 Masken habe er bereits vergeben und auch verschenkt. Seit vier Wochen ist er mit der Produktion zu Gange und so drucken die Maschinen fleißig eine Maske nach der anderen. Gute zwei Stunden benötige man für eine Abdeckung. Die Plastikmaske lasse sich in der Spülmaschine waschen oder mit heißem Wasser übergießen. Als Filter können man entweder eine Einwegmaske oder andere Fleece-Stoffe passend schneiden oder auch vierlagiges Toilettenpapier nehmen - wenn man denn noch welches bekomme.

Gummibänder sind schwer zu bekommen

Er hat oft gute Ideen: Thomas Walczak aus Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Einen Engpass gebe es gerade bei den Gummibändern. Diese seien in Deutschland gerade sehr knapp. Hier müsse man dann etwas erfinderisch sein und mit Stoffen oder Gummis arbeiten. Auch damit könne man die Masken fixieren. Der Vorteil der Plastikmaske ist der mehrmalige Gebrauch. „Eine Einwegmaske wirft man weg, diese Maske kann man mit heißem Wasser übergießen und wieder benutzen“, so Walczak.

Bislang findet er reißenden Absatz. Denn Masken sind zurzeit schwer zu bekommen. Er hat bereits Anfragen vom Clivia-Pflegezentrum erhalten und auch die Stadt Emmerich zeigte sich interessiert. Da Walczak möchte, dass man keinen Reibach mit den Masken macht, gibt er sie auch nur in Kleinstmengen heraus.

Einen Türöffner aus PLA-Kunststoff

Ein Türöffner für die NRZ. Klasse Idee. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Aber die Maske ist nicht die einzige Idee, die in ihm schlummert. Für den NRZ hat er einen Prototyp für einen Türöffner entwickelt. „Man mag jetzt auch keine Türklinken mehr anfassen“, sagt er. Und in der Tat lässt sich mit den Griff ganz einfach eine Klinke öffnen oder sogar eine Einkaufskarre im Supermarkt lenken, wenn man hier den Griff vermeiden möchten.

Der 51-Jährige hat bereits das nächste Projekt in der Mache. Gemeinsam mit zwölf anderen Menschen aus Deutschland möchte er eine unterstützende Beatmungsmaschine entwickeln, die möglichst günstig aus Alltagsgegenständen herzustellen ist. Die Machine könnte in Entwicklungsländern genutzt werden, weil sie mit geschätzt 100 Euro Materialkosten einfach zu finanzieren ist.

Eine Beatmungsmaschine für Entwicklungsländer

Die Gruppe arbeite eng mit einem Lungenarzt zusammen, der im Internet die nötigten Tipps für die Herstellung der Maschine gibt, sie soll dann Corona-Patienten bei der Atmung unterstützen. Thomas Walczak, der sich sehr gut mit der Programmierung von Maschinen auskennt, konzentriert sich in dieser Gruppe auf diesen Teil der Beatmungsmaschine. Möglicherweise könne man in zwei oder drei Wochen sogar ein erstes Ergebnis präsentieren.