Die Ausbreitung des Coronavirus betrifft die Menschen in der Grenzregion zwischen dem Kreis Kleve und den Niederlanden besonders: Für viele ist das tägliche Pendeln ins Nachbarland der Alltag – ob zum Arbeiten, Einkaufen oder für einen Ausflug. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Situation zusammengefasst.

Bleibt die Grenze zu den Niederlanden offen?

Stand jetzt: ja – und es sind offenbar auch keine Schließungen geplant. NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner betonte Anfang April, dass weder die Grenze zu den Niederlanden noch die nach Belgien geschlossen werde. Grenzschließungen seien eine „Symbolhandlung“ und lösten bei der Eindämmung des Corona-Virus „kein einziges Problem“, so der CDU-Politiker. Nun legte Ministerpräsident Armin Laschet in einer Videobotschaft nach und betonte ebenfalls, dass die Grenzen offen bleiben.

Wen treffen die Quarantäne-Regeln, die ab dem 10. April gelten?

Deutsche, EU-Bürger und langjährig in Deutschland lebende Ausländer sollen künftig grundsätzlich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne, wenn sie aus dem Ausland in die Bundesrepublik zurückkehren – also auch aus den Niederlanden. Diese neue Regelung gilt ab dem 10. April und nur für Menschen, die sich für mehrere Tage im Ausland aufgehalten haben – und damit nicht für Berufspendler. Außerdem gibt es Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie etwa Lastwagenfahrer und medizinisches Personal. Die neuen Regelungen müssen noch mit den Bundesländern abgestimmt werden.

Info Euregio informiert über Fragen für Grenzpendler Die Euregio Rhein-Maas-Nord bekommt derzeit viele Fragen von Grenzpendlern zu den Folgen der Corona-Maßnahmen. Viele Antworten darauf finden sich auf einer extra eingerichteten Internetseite des Grenzinfopunktes der Euregio. Auch sei es möglich, mit einem Mitarbeiter per Telefon oder Videoverbindung zu sprechen, da die monatlichen Beratungen und Treffen in Roermond, Venlo und Mönchengladbach derzeit nicht möglich sind.

Gibt es mehr Kontrollen an der Grenze?

Explizite Grenzkontrollen gibt es bisher nicht, wie Laschet am Montag betonte. Die Bundespolizei Kleve hat jedoch ihre Grenzüberwachung ausgeweitet – und setzt dafür auch mehr Personal ein. Auf den Straßen werden mehr Streifenwagen unterwegs sein und es werde verstärkter in Fahrzeuge geschaut, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Kleve, die für den Grenzbereich hier zuständig ist.

Wie sieht es mit Einkäufen aus?

Die Regelungen sind unterschiedlich – und auch nicht ganz eindeutig. Für Deutsche gibt es bisher keine Einreisebeschränkungen in die Niederlande – eine Fahrt zum Einkaufen ist also theoretisch möglich. Allerdings raten sowohl die niederländische Regierung als auch die NRW-Landesregierung dringend von jeder nicht notwendigen Fahrt ab.

In den Einreise-Regelungen, die für Deutschland ab dem 10. April gelten sollen, ist festgelegt, dass Reisende ohne triftigen Grund nicht mehr einreisen dürfen. Der kleine Grenzverkehr soll davon aber ausgenommen sein: Niederländer, die in Deutschland im Supermarkt einkaufen möchten oder zur Tankstelle wollen, können dies weiterhin tun. Die meisten Menschen scheinen sich aber ohnehin daran zu halten, nur noch die wichtigsten Erledigungen zu unternehmen. So gab es am vergangenen Wochenende kaum Autofahrer auf der A 3, die in Richtung Niederlande unterwegs waren.

Fahren grenzüberschreitende Busse und Züge noch?

Bei Abellio gilt seit einigen Wochen ein eingeschränkter Fahrplan. Es gibt aber weiterhin grenzüberschreitende Fahrten des Regionalzuges RE 19 von Emmerich nach Arnheim. Das soll auch vorerst so bleiben. Bei der Niag wird derzeit nach Samstagsfahrplan gefahren. Abgesehen davon ist der grenzüberschreitende Verkehr mit Bussen nicht eingeschränkt. „Es sind derzeit von unserer Seite auch keine Einschränkungen geplant“, so ein Sprecher. Sollten sich jedoch die Vorgaben ändern, „wären wir vorbereitet und könnten den Busverkehr zeitnah an die neuen Vorgaben anpassen.“

Die Zahl der Fernzüge zwischen Deutschland und den Niederlanden ist allerdings drastisch reduziert worden. Seit Ende März fahren bereits keine Intercity-Züge mehr zwischen Amsterdam über Nordrhein-Westfalen nach Berlin, teilte die niederländische Bahn am Samstag mit. Auch auf anderen internationalen Strecken gibt es weniger Verbindungen.

Seit Samstag gilt auch für den Zugverkehr innerhalb der Niederlande ein stark reduzierter Basis-Fahrplan. Fast alle Intercitys wurden gestrichen. Nach Angaben der Bahn ging die Zahl der Reisenden durch die Corona-Maßnahmen um 90 Prozent zurück. Normalerweise reisen täglich etwa eine Million Menschen mit dem Zug.

Wie stark ist die Grenzregion auf niederländischer Seite vom Coronavirus betroffen?

Insgesamt gibt es in den Niederlanden knapp 19 000 bestätigte Infektionen – knapp 1900 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung gestorben (Stand Dienstag). Regional veröffentlicht die niederländische Regierung seit Ende März nur noch die Zahl der Krankenhaus-Fälle – der Schwerpunkt liegt dabei in der Provinz Noord-Brabant. Aber auch Nachbargemeinden zum Kreis Kleve wie Berg en Dal, Gennep oder Zevenaar haben einen recht hohen Anteil von Coronapatienten, gemessen an ihrer Einwohnerzahl. In Berg en Dal gab es bereits Todesfälle, in Nimwegen ebenfalls.

Welche Coronamaßnahmen gelten in den Niederlanden?

In den Niederlanden gelten ähnliche Maßnahmen wie in Deutschland. So sind unter anderem Schulen, Kitas, Bars und Restaurants geschlossen, einige touristische Einrichtungen ebenfalls.

Es dürfen sich nicht mehr als zwei Personen zusammen in der Öffentlichkeit aufhalten, Menschen müssen mindestens anderthalb Meter Abstand halten. In Autos dürfen maximal zwei Personen sitzen, wenn sie nicht aus der eigenen Familie stammen. Die Regeln werden von der Polizei kontrolliert und es drohen Bußgelder. Niederländer sind grundsätzlich dazu angehalten, möglichst zuhause zu bleiben. Die Maßnahmen gelten erstmal bis zum 28. April.

Wie arbeiten NRW und die Niederlande zusammen?

Die Behörden aus NRW, Belgien und den Niederlanden stimmen sich seit dem 20. März dreimal pro Woche in einer „Task Force Corona“ ab. Anfängliche Überlegungen in Den Haag, mit der umstrittenen Variante der „Herdenimmunität“ das Corona-Virus zu bekämpfen, wurden dort nicht weiterverfolgt. Die Niederländer verfolgten „die gleiche Strategie wie Nordrhein-Westfalen“, betont NRW-Europaminister Holthoff-Pförtner. NRW unterstützt die Niederlande auch bei der Aufnahme von Patienten, da es hier mehr Intensivbetten gibt. Auf einen Hilferuf aus dem Nachbarland hat unter anderem ein Krankenhaus in Moers reagiert, auch Klever Kliniken haben bereits signalisiert, dass sie helfen wollen. (rku, geb, tobi, mh)