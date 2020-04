Corona im Kreis Kleve: Chronik vom 19. bis 26. April

Die Corona-Pandemie wird das öffentliche Leben in Deutschland auch in den nächsten Wochen stark einschränken. Bund und Länder haben vereinbart, die Beschränkungen nur an einigen Stellen zu lockern. Viele der bisher geltenden Regeln werden verlängert.

Corona-Beschränkungen: Was ändert sich in Deutschland?

Kreis Kleve. Das Coronavirus bestimmt das alltägliche Leben auch im Kreis Kleve. In diesem Artikel können Sie die Entwicklung vom 18. bis 26. April nachlesen.

Das Coronavirus breitet sich weiter aus – auch im Kreis Kleve. In diesem Newsblog informieren wir Sie über die Entwicklung in Kleve, Emmerich, Goch, Rees, Kalkar und dem Umland: Gibt es neue Fälle? Wie reagieren Behörden? Was bedeutet das für das öffentliche Leben?

In diesem Artikel haben wir unsere Berichterstattung der vergangenen Tage archiviert. Hier lesen Sie die aktuellen Nachrichten aus der Region Kleve sowie aus Emmerich und Rees.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklungen am 26. April

18.40 Uhr: Hasan Alkas hat jetzt sechs Wochen gerechnet. Der Ökonomie-Professor der Hochschule Rhein-Waal hat die vorlesungsfreie Zeit genutzt, um sich mit dem Coronavirus zu beschäftigen. Gemeinsam mit vier Mitarbeitern hat er sich daran gemacht, ein mathematisches Modell zu entwickeln, mit dem man den künftigen Verlauf der Coronainfektionen darstellen und daraus Prognosen ableiten könne.

14.15 Uhr: Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen im Kreis Kleve ist am Sonntag nur leicht gestiegen: Es sind nun 538 bestätigte Infektionen. Von den insgesamt 538 bestätigten Corona-Fällen sind 338 Personen genesen, 33 Personen befinden sich im Krankenhaus und 22 Personen sind verstorben. Aktuell befinden sich insgesamt 435 Personen in häuslicher Quarantäne.

13.15 Uhr: Normalerweise vertreibt der Emmericher Unternehmer Thomas Walczak Spielautomaten für die Gastronomie. Deren Türen sind derzeit aber bekanntermaßen geschlossen. Jetzt hat der Erfinder und Tüftler aus Emmerich ein bisschen mehr Freizeit – und die nutzt er, um mit seinem 3-D-Druckern Mund- und Nasenmasken zu erstellen, pfiffige Türöffner zu entwickeln und sogar an einer günstigen Beatmungsmaschine zu arbeiten, die in Entwicklungsländern zum Einsatz kommen soll.

9.15 Uhr: In der neu veröffentlichten Coronaschutz-Verordnung für NRW ist erstmals auch der Mindestabstand von 1,5 Metern im Freien als Verhaltensregel festgeschrieben. Es gibt allerdings Ausnahmen.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklungen am 25. April

16.30 Uhr: Im Kreis Kleve gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um einen 95 Jahre alte Frau aus Kleve. Damit sind im Kreis Kleve nun 22 Menschen an den Folgen des Virus verstorben. Derweil ist die Zahl der bestätigten Fälle auf 533 gestiegen, am Freitag waren es noch 522.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklungen am 24. April

20 Uhr: Das Berufskolleg in Kleve ist eines der größten in NRW. Etwa 5000 Schüler besuchen das Kolleg und seine Zweigstellen. Gerade einmal 100 Abiturienten sind seit Donnerstag hier, um sich auf ihre Prüfungen Mitte Mai vorzubereiten. Ein Besuch in einem hochkomplexen System, das nicht so einfach wieder hochgefahren werden kann, wie es mancher Politiker wünscht.

18.35 Uhr: Im ganzen Land dürfen die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen seit Donnerstag wieder in die Schulen. Allerdings findet hier kein gewöhnlicher Unterricht statt und die Schüler sehen sich einer Palette von Hygienemaßnahmen gegenüber. Auch am Gymnasium Aspel in Rees ist die erste Jahrgangsstufe wieder in der Schule. So blicken Schüler Jonas Cirkel und Schulleiter Klaus Hegel auf die ersten Schultage nach der erzwungenen Corona-Pause.

17.40 Uhr: Mit der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses hat die Klever Politik auch ihre öffentliche Arbeit in der Corona-Krise wieder aufgenommen. Im Rathaus war jedoch einiges anders als gewohnt.

16.11 Uhr: Auch die Gastronomie im Kreis Kleve fürchtet um ihre Existenz – deswegen gab es am Freitag eine Protestaktion in Kalkar: 20 Gastronomen hielten eine Mahnwache auf dem Marktplatz ab. Vielen steht in der Corona-Krise das Wasser bis zum Hals.

15.05 Uhr: Im Kreis Kleve gibt es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um einen 82 Jahre alten Mann aus Kevelaer, ein 77-Jähriger aus Weeze und eine 94 Jahre alte Frau aus Straelen. Damit sind im Kreis Kleve nun 21 Menschen an den Folgen des Virus verstorben. Derweil ist die Zahl der bestätigten Fälle auf 522 gestiegen, am Mittwoch waren es noch 511.

Wie genau sich die Fälle auf die Kommunen verteilen und wie sich das Coronavirus im Kreis Kleve entwickelt, lässt sich mit unseren Grafiken nachvollziehen.

14.45 Uhr: In den Niederlanden sind bislang 4.289 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben – 36.535 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet. 10.281 Menschen werden oder wurden in den Niederlanden wegen einer Infektion mit dem neuartigen Virus bislang stationär im Krankenhaus behandelt - wie sich diese Zahlen auf Ebene der Städte und Gemeinden verteilen, lesen Sie hier.

12.40 Uhr: Die evangelische Kirchengemeinde Emmerich lädt herzlich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, dem 26. April, ein. Da die Christuskirche noch geschlossen ist und dort noch keine Gottesdienste stattfinden, kann man

11.55 Uhr: Die Fähre Rees-Reeserschanz nimmt am Samstag wieder den Verkehr auf. Ab Sonntag dann Grieth-Griehterort.

10.31 Uhr: Gastronomen fordern Hinweise von der Politik, wann sie wieder öffnen können. Für Lockerungen demonstrieren sie heute mit leeren Stühlen – auch in Kalkar ist eine Demo geplant.

9.15 Uhr: Auch in Goch hatten die weiterführenden Schulen für die Abiturienten und Zehntklässler am Donnerstag erstmals wieder geöffnet. Unterricht gab es nur in Kleingruppen. Kurios: An einer Chemie-Stunde nahm nur ein Schüler teil.

8.09 Uhr: Selbst gewählter Verzicht auf gemeinsame Gottesdienste. Das war in NRW eine Folge der Corona-Krise. Auf Basis von Schutzkonzepten sollen ab Mai öffentliche Gottesdienste im bevölkerungsreichsten Bundesland wieder möglich sein. NRW geht mit dem Plan in eine Bund-Länder-Runde. Verfolgen Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Nordrhein-Westfalen-Newsblog.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklungen am 23. April

19.30 Uhr: Klopapier kaufen ist out. Gesichtsmasken kaufen hingegen der Renner. Wenn auch nicht unbedingt auf freiwilliger Basis. Aber der NRW-Erlass zur Maskenpflicht lässt zumindest für Einkäufe und für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln keine Ausnahmen zu. Die Bürger sind ab Montag zum Tragen von Gesichtsmasken verpflichtet. Mehrwegmasken sind nun gefragt. Davon profitieren die Stoffzentralen und Nähstuben im Kreis Kleve.

18.30 Uhr: Auch in Emmerich sind Gesichtsmasken in der Coronakrise ein gefragtes Produkt.

17.50 Uhr: Die örtlichen Gesundheitsämter sollen personell verstärkt werden. Dies teilt die Klever Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks in einer Presseerklärung mit.

16.15 Uhr: Der Kreis Kleve weist daraufhin, dass weiterhin alle Bürger, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, sich sofort in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen und sich beim Gesundheitsamt zu melden. Bestimmte Berufsgruppen wie Grenzpendler, medizinisches Personal oder LKW-Fahrer sind nach wie vor von dieser Einreise-Verordnung nicht betroffen.

Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Kreis Kleve, die mehr als 72 Stunden im Ausland waren, müssen sich beim Gesundheitsamt mit folgenden Angaben melden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, Reisedaten und Hinweis auf grippeähnliche Symptome.

14.04 Uhr: Im Kreis Kleve gibt es den 18. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um einen 88 Jahre alten Mann aus Straelen, der mit Corona infiziert war. Derweil ist die Zahl der bestätigten Fälle auf 511 gestiegen, am Mittwoch waren es noch 500. Davon sind 308 Erkrankte wieder Genesen, 36 Menschen befinden sich derzeit im Krankenhaus. Wie genau sich die Fälle auf die Kommunen verteilen und wie sich das Coronavirus im Kreis Kleve entwickelt, lässt sich mit unseren Grafiken nachvollziehen.

Der Kreis betont, dass davon ausgegangen werden müsse, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

12.45 Uhr: Die Grenze zu den Niederlanden ist offen – rüberfahren sollen Deutsche wegen Corona aber eigentlich nur mit triftigem Grund. Daran halten sich viele nicht. Unsere Reporterin hat sich im Grenzgebiet zwischen dem Kreis Kleve und den Niederlanden umgehört.

11.44 Uhr: Ein Blick ins Nachbarland: Die niederländische Regierung will die Corona-Maßnahmen vorsichtig lockern. Im Mai öffnen Grundschulen und Kitas wieder. Viele Verbote bleiben.

10.39 Uhr: Die Corona-Krise führte zur Schließung der Museen. Schloss Moyland in Bedburg-Hau hofft auf den Neustart mit der Ausstellung Beuys und Italien.

8.10 Uhr: Die Maskenpflicht gilt ab dem kommenden Montag auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Niag setzt in ihren Bussen dabei auf die Kooperation der Fahrgäste. Das Verkehrsunternehmen will auf verschiedenen Kanälen Pflicht informieren.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklungen am 22. April

19 Uhr: Die Abschlussjahrgänge kehren in die weiterführenden Schulen zurück. Die Schulen im Kreis Kleve haben sich darauf akribisch vorbereitet.

17.45 Uhr: Reisebusse fahren in der Corona-Krise vorerst nicht mehr. Für die betroffenen Unternehmen im Kreis Kleve ist das eine Katastrophe.

16.55 Uhr: Beim Einkauf und in Bussen und Bahnen muss in NRW ab 27. April Mundschutz getragen werden. Was Menschen jetzt zur Maskenpflicht wissen müssen.

15.30 Uhr: Ein 75 Jahre alter Mann aus Rees, der mit dem Coronavirus infiziert war, ist verstorben. Damit gibt es nun 17 Todesfälle im Kreis Kleve, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist derweil auf 500 gestiegen, am Dienstag waren es noch 491. Davon sind 300 Erkrankte mittlerweile wieder genesen. Wie genau sich die Fälle auf die Kommunen verteilen und wie sich das Coronavirus im Kreis Kleve entwickelt, lässt sich mit unseren Grafiken nachvollziehen.

Der Kreis betont, dass davon ausgegangen werden müsse, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

14.30 Uhr: Die Niederlande will in den kommenden Wochen bestehende Corona-Maßnahmen lockern. Fast acht Millionen Menschen haben laut niederländischem Sender NOS die Ansprache von Premier Mark Rutte eingeschaltet, die Dienstagabend im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

13.05 Uhr: Die Bürger Gemeinschaft Emmerich (BGE)

10.50 Uhr: Gut gewappnet sieht sich das Willibrord-Gymnasium für den am Donnerstag startenden Unterricht für die 66 Abschlussschüler. Das Gymnasium führt eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände ein. „Wir fahren zweigleisig: Zum einen haben wir an alle appelliert sich selbst zu versorgen. Zum anderen haben wir im Austausch mit dem Schulträger ausreichend Masken organisiert. Eine Versorgung für alle ist garantiert“, sagt der Schulleiter.

9.55 Uhr: Die Niederlande haben eine vorsichtige Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen angekündigt. Am 11. Mai würden Grundschulen und Kitas wieder geöffnet werden, teilte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag mit. Höhere Schulen sollen am 1. Juni folgen.

8.15 Uhr: Das gesellschaftliche Leben nimmt behutsam wieder Fahrt auf in der Corona-Krise. Aber die Gastronomie profitiert von den Lockerungen der Sicherungsmaßnahmen nicht. Viele befürchten, dass etliche Gastronomien nach der Krise nicht mehr öffnen. Und etliche der im Kreis Kleve rund 5700 in der Branche Angestellte kommen mit dem Kurzarbeitergeld kaum aus, zumal ja auch Trinkgelder wegfallen. Wie ist die Lage bei den hiesigen Gastronomien?

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklungen am 21. April

19.20 Uhr: In Rees geht ab Donnerstag der Unterricht für die Abschlussklassen der Schulen wieder los.

17.50 Uhr: Am Donnerstag kommen die ersten Hundert. Die Abiturienten, die ab 12. Mai am Berufskolleg Kleve ihre Prüfung ablegen, können das freiwillige Lernangebot nutzen. Sie verteilen sich jeweils in Zehnergruppen auf einzelne Klassen. Lernen in virtuellen Seminarräumen, per Video, Chat und E-Mail hätten bisher gut geklappt. Jetzt geht es live weiter – morgens erst mal mit Hygiene-Unterweisung.

16 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus’ macht auch die Urlaubsplanung in diesem Jahr zu einer komplizierten Angelegenheit: Vor allem Fernreisen scheinen angesichts der Covid-19-Pandemie ein Ding der Unmöglichkeit. Doch es gibt auch Hoffnung für Urlauber, die ins Ausland wollen. So hat die österreichische Regierung angedeutet, dass ein Sommerurlaub in der Alpenrepublik möglich sein könnte. Und wie sieht es mit den Nachbarländern von NRW aus? Werden Reisen nach Belgien oder in die Niederlande in diesem Sommer möglich sein?

14.49 Uhr: Eine 99 Jahre alte Frau aus Straelen, die mit dem Coronavirus infiziert war, ist verstorben. Damit gibt es nun 16 Todesfälle im Kreis Kleve, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Insgesamt ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 491 gestiegen, am Montag waren es noch 482. Davon sind 287 Erkrankte mittlerweile wieder genesen. Wie genau sich die Fälle auf die Kommunen verteilen und wie sich das Coronavirus im Kreis Kleve entwickelt, lässt sich mit unseren Grafiken nachvollziehen.

Der Kreis betont, dass davon ausgegangen werden müsse, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

11.45 Uhr: Die Gastronomien in Emmerich und Rees versuchen, sich irgendwie über Wasser zu halten. Sie geben sich hoffnungsvoll und bekommen häufig Zuspruch – und hoffen drauf, dass es bald wieder für sie losgehen kann.

10.27 Uhr: Die Fahrschulen im Kreis dürfen seit Montag wieder ausbilden. Die Fahrschulen im Stadtgebiet Kleve könnten somit unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen sowie der Sicherstellung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen Personen und einer Begrenzung im Schulungsraum auf maximal eine Person pro zehn Quadratmeter wieder öffnen.

09.12 Uhr: Das Angebot des Klever Tichelpark-Cinemas läuft gut, vor allem Abends ist das neue Autokino gefragt. Das erste Zwischenfazit fällt deshalb positiv aus.

8.15 Uhr: Nach der ersten Lockerungen der Coronamaßnahmen hat der Corona-Stab des Kreises Kleve an die Bürger appelliert, weiterhin achtsam zu sein und die Hygiene-Maßnahmen zu beachten: Abstand halten, häufiges Händewaschen und möglichst Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Mitglieder des Corona-Stabs warnen die Bevölkerung vor Sorglosigkeit und Leichtsinn. „Die Corona-Fallzahlen im Kreisgebiet sind in den letzten Tagen stabil, nicht rückläufig. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin an die Abstandsgebote und Hygieneregeln halten“, so Landrat Wolfgang Spreen.

Auch Amtsärztin Dr. Martina Scherbaum befürchtet, dass die Bevölkerung nun nach Wochen der sozialen Isolation unvorsichtig werden könnte. „Nachlassende Vorsicht bedeutet in etwa 10 bis 14 Tagen steigende Infektionszahlen. Dies führt dann auch zu einer steigenden Zahl von Kontaktpersonen, die ermittelt und ebenfalls in Quarantäne geschickt werden müssen.“

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklungen am 20. April

18.30 Uhr: In Rees sind bei Essen auf Rädern sonst vor allem ältere Ehrenamtler unterwegs.

17 Uhr: Die Geschäfte in Emmerich sind wieder offen und die Kunden unterwegs.

15.51 Uhr: Am Montag öffneten in der Innenstadt die Geschäfte, aber viele Kunden kamen noch nicht zum Einkaufen. Die Abstandsregel wird von vielen nicht eingehalten. Die Eindrücke von unserem Reporter.

15.01 Uhr: Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes gibt es nun 482 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Davon sind 274 Personen genesen, 34 Personen befinden sich im Krankenhaus und 15 Personen sind verstorben. Wie genau sich die Fälle auf die Kommunen verteilen und wie sich das Coronavirus im Kreis Kleve entwickelt, lässt sich mit unseren Grafiken nachvollziehen.

Der Kreis betont, dass davon ausgegangen werden müsse, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

14.22 Uhr: Die Firma Alwit, Hersteller von Feuerschutzkleidung aus Emmerich Elten, Die Lieferung startet ab Mittwoch.

12.40 Uhr: Auch wenn nun langsam der Schulbetrieb wieder startet, kann von Normalität noch keine Rede sein. So findet nach wie vor kein Unterricht an den Berufsschulen statt. Für die meisten Auszubildenden im Kreis Kleve läuft ihre Lehrzeit trotz des Lock-Downs nach wie vor, aber oft nicht wie zuvor. Etwa in der Gastronomie.

10.41 Uhr:Das PAN Kunstforum in Emmerich ist derzeit geschlossen. Die Verantwortlichen sind trotzdem aktiv. Und haben bereits den Ausstellungsplan für 2020 neu organisiert.

9.25 Uhr: Die Sparkasse Rhein-Maas bietet ihren Kunden ab sofort in einem stark vereinfachten Prozess die Möglichkeit, sich auf elektronischem Weg für das Online-Banking freischalten zu lassen, ohne dass sie dafür in eine Filiale kommen müssen. Sie reagiert damit auf das deutlich gestiegene Interesse an Online-Banking Leistungen – auch von Kunden, die ihre Bankgeschäfte bisher lieber in der Geschäftsstelle durchgeführt haben. Denn in der aktuellen Corona-Krise wünschen sich viele die Möglichkeit, Überweisungen oder Kontoabfragen auch von Zuhause aus durchführen zu können.

08.49 Uhr: Demonstrieren auf der Straße? Geht in Corona-Zeiten nicht. Fridays For Future Rees schlägt deshalb eine Alternative zum Klimastreik am 24. April vor. Die Aktion soll unter dem Motto #NetzStreikFürsKlima laufen –

8.15 Uhr: Viele Geschäfte dürfen wieder öffnen. Schulen müssen mit Hochdruck daran arbeiten, die Hygiene-Vorgaben des Landes umzusetzen. Verfolgen Sie die Entwicklungen für NRW in unserem Newsblog für das gesamte Bundesland.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklungen am 19. April

19.12 Uhr: Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es in den Niederlanden deutlich mehr Todesfälle als in NRW. Wie stark die Grenzregion zum Kreis Kleve betroffen ist, zeigt unsere Karte.

17.33 Uhr: Die Hochschule Rhein-Waal stellte 1200 Teilnehmern 26 Fragen zum Coronavirus. Über die Hälfte glaubt, die Krise sei in einem Jahr überwunden sei. Das sind die Ergebnisse im Detail.

16.21 Uhr: Wird wegen Corona erst am 1. September wieder Fußball im Amateurbereich gespielt? In Bayern soll jedenfalls eine Fußballpause bis 31. August her. Wie es am Niederrhein weitergeht, dazu befragt der FVN ab Montag die Vereine.

15.11 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Kreis Kleve ist am Sonntag auf 479 gestiegen – das waren vier mehr als am Samstag. 255 Menschen sind bisher von der Krankheit genesen, 32 Patienten befinden sich im Krankenhaus, 15 starben an den Folgen der Infektion. Wie sich die Fälle auf die Städte im Kreis verteilen und wie die Infektions-Kurve verläuft, lässt sich anhand unserer Grafiken nachvollziehen.

Der Kreis betont bei jeder Veröffentlichung, dass davon ausgegangen werden müsse, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

13.56 Uhr: Das Parookaville-Festival in diesem Sommer in Weeze ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt, viele Fans sind traurig. Die Veranstalter hoffen nun auf das nächste Jahr.

12.34 Uhr: Gute Nachrichten aus dem Seniorenheim Willikensoord in Emmerich. , hat sich das Altenheim nicht zu einem gefährlichen Corona-Herd entwickelt.

11.26 Uhr: Ab Montag werden die Corona-Regeln gelockert, viele Geschäfte dürfen wieder öffnen, auch die Schulen starten in der nächsten Woche mit den Abschlussklassen. Die Landesregierung hat am Wochenende Schulen und Städte über die Details zur Öffnung der Schulen informiert.

10.18 Uhr: Die Studentin Julia Jacoby von der Hochschule Rhein-Waal steckt seit einiger Zeit in einem Bergdorf auf den Philippinen fest – weil aufgrund der Corona-Pandemie eine strikte Ausgangssperre in dem Land herrscht und die Mobilität komplett eingeschränkt ist. Nun hat sich die Hochschule eingeschaltet und bemüht sich um eine Rückholung der jungen Frau.

Die Berichterstattung der vorherigen Wochen haben für Sie archiviert: