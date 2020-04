Corona im Kreis Kleve: Die Situation bleibt kritisch

Kreis Kleve. Die Corona-Studie aus dem Kreis Heinsberg gibt Hoffnung. Offenbar – und von vielen bereits vermutet – haben sich viel mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt als bekannt und sie zeigten dabei keine oder nur geringe Symptome. Die Auswertung der Studie bezieht sich allerdings nur auf das Dörfchen Gangelt, sie sei aber für ganz Deutschland repräsentativ, hieß es. Die hohe Dunkelziffer der Corona-Erkrankten macht es schwer, verlässliche Aussagen zu treffen und eine ersehnte Exit-Strategie überzeugend zu planen.

Wirkungsweise des ACE2-Rezeptors ist wohl entscheidend für den Krankheitsverlauf

Hoffnung macht auch die Analyse der Radboud-Klinik (siehe: Aus der Nachbarschaft), die erstmals die Wirkungsweise des Coronavirus aufzeigen kann. Offenbar ist der ACE2-Rezeptor, der sich auf den Lungenzellen befindet, entscheidend für den Krankheitsverlauf. Eine Therapie soll jetzt entsprechend entwickelt werden.

Die Zahlen des Kreis Klever Gesundheitsamtes spiegeln ganz gewiss nicht die tatsächliche Lage wider und können nur als Anhaltspunkte über den Verlauf der Infektion dienen. Dennoch lohnt sich eine kleine Analyse: Die Zahl der Neuinfektionen war mit 115 in der dritten Woche am höchsten, in der vergangenen Woche ging sie mit 68 runter und in dieser Woche mit 97 Neuinfizierten wieder deutlich rauf. Dies liegt vor allem an dem gestrigen Rückschlag: 58 Neuinfektionen wurden noch nie für einen Tag gemeldet.

Die Kontaktsperre muss erhalten bleiben

Die Situation bleibt also kritisch. Denn weiterhin steigt auch die Zahl der Personen, die in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Am Freitag waren es 38 Menschen – vor zwei Wochen hingegen noch 15. Wie viele Personen davon intensiv-medizinisch behandelt werden müssen, bleibt aufgrund mangelnder Transparenz leider unklar..

Angesichts der hohen Zahl der Neuinfektionen bleibt die Kontaktsperre nach wie vor ohne Alternative, wenn wir alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen schützen wollen.