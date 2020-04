Corona-Krise: Comedy-Liveauftritte im Klever Autokino

Das Klever Autokino baut sein Veranstaltungsprogramm in der Corona-Krise aus und bietet künftig auch Kleinkünstlern eine Bühne. In Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Niederrhein von Bruno Schmitz veranstaltet das Team um Kino-Chef Reinhard Berens im Mai eine dreiteilige Serie von Comedy-Liveauftritten auf dem Parkplatz vor den Tichelpark Cinemas. Zum Start am Freitag, 8. Mai, um 20 Uhr treten Kabarettist Ludger Kazmierczak und voraussichtlich zwei Gäste – mit Abstand – auf.

Eine in den Lkw integrierte und überdachte Bühne unterhalb der großen LED-Leinwand ermöglicht die Kleinkunst im Autokino. Das Bild wird auf der Leinwand gezeigt, der Ton im Autoradio übertragen. Die Rahmenbedingungen bei den Comedy-Shows sind die gleichen wie beim Autokino. Eintrittskarten, Snacks und Getränke können nur online auf www.kleverkinos.de gekauft werden.

Auftakt-Show sofort ausverkauft

„Als mir vor 14 Tagen die Idee kam, habe ich meinen Freund Reinhard Berens darauf angesprochen. Er war sofort begeistert“, sagt der Klever Kulturmanager Bruno Schmitz. „Wir denken, dass dies eine Win-Win-Situation ist.“ Damit scheinen die beiden Unterhaltsexperten nicht allein zu sein. Innerhalb von vier Stunden waren alle verfügbaren Tickets für 100 Autos ausverkauft. „Die Leute lechzen nach Abwechslung“, meint Schmitz. Deshalb werden derzeit für den 15. und 22. Mai zwei weitere Comedy-Drive-Ins nach der Auftaktveranstaltung organisiert.

Ludger Kazmierczak bei einem Auftritt im Spiegelzelt Foto: Andreas Daams

„Die Künstler sind in der Krise sehr gebeutelt und können durch diese Auftrittsmöglichkeiten zumindest ein wenig dazu verdienen“, sagt Bruno Schmitz, der sich über Ludger Kazmierczaks Zusage freut: „Er ist am Niederrhein ein Zugpferd und sehr beliebt.“ Der kabarettistisch veranlagte WDR-Redakteur selbst ist „völlig gespannt, wie es sein wird, vor Autos aufzutreten. Feedback gibt’s ja höchstens per Lichthupe“. Die Comedy im Autokino sei für alle ein Experiment.

Reinhard Berens plant derzeit mit seinem Autokino, für das er sich beispielsweise auch DJ-Shows vorstellen kann, für die nächsten vier Wochen. „Wir werden sehen, was danach passiert. Wir hoffen aber weiterhin, dass wir unser Kino so schnell wie möglich wieder öffnen können.“

Tickets für die kommenden Veranstaltungen

Eintrittskarten für den 15. Mai sind ab Dienstag, 5. Mai, um 10 Uhr online www.kleverkinos.de für 49,50 Euro pro Auto mit zwei Personen buchbar. Karten für den 22. Mai sind ab Dienstag, 12. Mai, um 10 Uhr erhältlich.