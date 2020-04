Corona-Krise: „Goch erleben“ stellt live Geschäfte vor

Goch. Die Stadt Goch leistet in der Corona-Krise geschlossenen Geschäften und Gastronomiebetrieben kreative Unterstützung per Livestream.

Zur Unterstützung des Einzelhandels setzt die Stadt Goch seit einer Woche eine weit und breit einzigartige Idee um. Auf der Facebook-Seite „Goch erleben“ sendet die Verwaltung regelmäßig abends live aus derzeit geschlossenen Geschäften oder Gastronomiebetrieben. „Wir wollten bei der Wirtschaftsförderung mal einen anderen Weg gehen und den Einzelhändlern die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren“, sagt Stadtsprecher Torsten Matenaers, der den Livestream moderiert.

„Ich war davon begeistert“, meint Karin Arntz, in deren Geschenkehaus Peters die neue Reihe startete. Viel positive Resonanz und eine erhöhte Nachfrage nach den live vorgestellten Produkten habe sie festgestellt.

Format soll beibehalten werden

Auch wenn viele Geschäfte ab Montag wieder öffnen dürfen, möchte die Stadt Goch an dem Format festhalten und es erweitern. So wird sich Bürgermeister Ulrich Knickrehm künftig live an die Gocher Bevölkerung wenden, um wichtige Informationen in der Corona-Krise weiterzugeben. Ganz aktuell soll in dem Stream, der auch nach der Liveübertragung noch auf „Goch erleben“ abrufbar ist, die ausstehende Entscheidung zu den bislang bis zum 19. April ausgesetzten Parkgebühren verkündet werden..