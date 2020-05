Corona-Krise: Gocher Gottesdienst in neuer Normalität

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind…“, sangen die Gläubigen zu Beginn des Wortgottesdienstes am Samstagabend in der St.-Vincentius-Kirche zu Asperden. Es waren dann doch etwas mehr: Rund 40 Personen (45 der rund 200 vorhandenen Plätze standen zur Verfügung) fanden nach Wochen der Gottesdienst-Abstinenz wieder den Weg in die Kirche. Erst am Donnerstag hatten Bund und Länder das wieder erlaubt.

Uchenna Aba, der den Wortgottesdienst zelebrierte, hatte bei einem Vorgespräch noch vermutet, dass die Kirche „voll“ werden könne, weil viele Veranstaltungen abgesagt worden wären. Da den Menschen hierdurch immer mehr das Gemeinschaftsgefühl fehle, würden sie hoffen, es während eines Gottesdienstes wieder zu finden. Kaplan Aba, die Pastoralreferentin Irmgard Heimbach sowie die Pfarrsekretärin Luzia Franzke waren sich vor der Messe zudem recht sicher, dass die ältere Generation, obwohl sie normalerweise das Gros der Kirchengänger ausmacht, zu diesem Gottesdienst wohl nicht erscheine, da sie zur Risikogruppe gehören würde.

Durchschnittsalter lag jenseits der 60

Doch als die ersten Orgelklänge ertönten, wurde klar, dass man nicht alles planen kann: Das Durchschnittsalter lag jenseits der 60. Diese Kirchgänger nehmen es mit der sonntäglichen Kirchenpflicht, die das Kirchenrecht ja auch vorschreibt, noch genau. Sie mussten sich aber keine Sorgen um ihre Gesundheit machen – für ihr Wohlergehen war bestens gesorgt: getrennte Ein- und Ausgänge, Desinfektionsmittel auf einem Stuhl am Eingang, Kollektenkorb auf einem Tisch am Ausgang und Sitzplätze mit genügend Abstand.

In Corona-Zeiten hält somit auch im kirchlichen Bereich eine neue Normalität Einzug: „Wir meinten, wir hätten an alles gedacht, aber es ist so viel zu beachten“, sagt Irmgard Heimbach, als sie noch schnell die möglichen Sitzplätze mit roten Zetteln markiert – und das Mikrofon bekommt auch noch eine Schutzhaube. Auf deutlich sichtbaren Schildern auf den Bänken stand zu lesen: „Familienbank“, „je zwei Personen“ oder „Einzelpersonen“, und auf jeder zweiten Bank „Bitte frei halten“. An den fragenden Blicken und den Orientierungsproblemen der jeweiligen Neuankömmlinge war allerdings abzulesen: an diese neuen Bedingungen muss man sich erst mal gewöhnen. Doch alle Besucher nahmen die Einschränkungen und Veränderungen gelassen hin. Obwohl es nicht vorgeschrieben ist, hatten einige sogar ihre Gesichtsmasken auf; andere hatten das eigene Gesangbuch mitgebracht.

Gefühl wie nach einem langen Urlaub

Kaplan Uchenna Aba betonte in seiner Predigt, dass der bisher vorherrschende Zeitgeist Gesundheit als normale Selbstverständlichkeit und Geld als alleinig erstrebenswert angesehen hätte. Das Virus hätte nun diese Sichtweisen auf den Kopf gestellt. Nichts sei so wertvoll wie die Gesundheit. Als Nigerianer hätte er auch Angst um seinen Heimatkontinent, da dort nicht nur die Krankheit, sondern auch der Hunger die Bevölkerung bedrohe.

Bei den Kirchenbesuchern herrschte am Schluss des Gottesdienstes die Meinung vor, dass, wenn man von den äußeren Bedingungen einmal absähe, es eigentlich eine normale Messe gewesen sei. Es sei vergleichbar mit dem Gefühl, das man habe, wenn man nach wochenlangem Urlaub wieder an seinen Arbeitsplatz ginge: anfangs noch ungewohnt, dann aber mehr oder weniger Alltag.