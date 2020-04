Corona-Krise: Mit Abstand und Masken im Klever Bauausschuss

Kleve. Die Arbeit in den politischen Ausschüssen in Kleve hat wieder begonnen. Der Bauausschuss tagte nun unter besonderen Corona-Bedingungen.

Mit der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses hat die Klever Politik auch ihre öffentliche Arbeit in der Corona-Krise wieder aufgenommen. Im Rathaus war jedoch einiges anders als gewohnt. Wer ins Gebäude eintrat, war gehalten, an einem Spender am Eingang seine Hände zu desinfizieren. An den Türen zum Sitzungssaal nahmen Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Namen und Anschriften der Besucher auf und fragten nach möglichen Coronavirus-Symptomen. „Die Listen sind einzig dafür da, mögliche Infektionsspuren nachvollziehen zu können“, sagte der Technische Beigeordnete Jürgen Rauer, der wie alle Vertreter der Verwaltung Masken trug.

Auch viele der politischen Ausschussmitglieder bedeckten Mund und Nase mit einer Maske, zogen diese im Laufe der Sitzung aber teilweise vom Gesicht. Die Stadtverordneten saßen weiter auseinander als gewöhnlich. Ein oder zwei leere Stühle standen zwischen ihnen. Auch die Handvoll Zuschauer, die die Diskussion verfolgten, verteilten sich im großen Abstand auf die aufgestellten Stühle.

Bericht zu Corona-Vorkehrungen an den Klever Schulen

Anne Fuchs (Offene Klever) machte die Corona-Krise und ihre Auswirkungen mit einem Antrag auch inhaltlich zum Thema. Sie bat die Verwaltung um einen Bericht zu den Corona-Vorkehrungen für die in dieser Woche begonnene schrittweise Öffnung der Schulen.

Diese Bestandsaufnahme sicherte Jürgen Rauer für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 29. April, zu. „Die Standards sind in Kleve gut vorbereitet worden. Sie müssen sich aus unserer Sicht keine Sorgen um die Gesundheit der Kinder machen“, sagte der Technische Beigeordnete. Die Stadt Kleve hat in der Corona-Krise bislang rund 80.000 Euro für den Hygienebereich an Schulen ausgegeben.