Corona: So bereitet sich die JVA Kleve auf das Virus vor

Ein Corona-Fall in der Justizvollzugsanstalt wäre auch für die JVA Kleve der größtmögliche „Unfall“, der Worst Case sozusagen. Das gab Jörg Neyenhuys, Pressesprecher der JVA Kleve, am Donnerstag im Gespräch mit der NRZ zu. Deswegen wurden bereits vorhandene Pandemiepläne mit allen Beteiligten in der JVA (Anstaltsleitung, sowie Leiter der einzelnen Abteilungen und des medizinischen Dienstes) jetzt entsprechend überarbeitet und angepasst.

„Es gab ähnliche Pläne bereits beim Sars- und Schweinegrippenausbruch“, so Neyenhuys. Jetzt wurden Überlegungen konkretisiert, was geschen könnte und müsste, sollte der Coronavirus näher rücken oder sogar in die Haftanstalt hinein gelangen.

Schutzausrüstung für die Angestellten der JVA Kleve steht bereit

„Eine Abteilung müsste als Isolierstation umfunktioniert werden. Außerdem wurde die Diagnose bei den Häftlingen jetzt angepasst.“ Soll heißen: Nicht nur optisch werden sie gecheckt, sondern es wird auch geklärt, wo die Neuankömmlinge sich zuletzt aufhielten etc.

Umfangreiche Schutzausrüstung für die Bediensteten steht bereit, Häftlinge und Besucher wurden (und werden) entsprechend über Desinfektionsmaßnahmen und Hygieneverhalten informiert. „Und es wird mehr Essen bestellt“, so der Pressesprecher, „damit es da keinesfalls zu Engpässen kommt.“