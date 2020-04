Corona: So planen die Kreis Klever Schulen den Neustart

Wenn am Donnerstag die Zehntklässler der Klever Gesamtschule am Forstgarten nach fast sechs Wochen Corona-Kontaktverbot ihre Mitschüler wiedersehen, dürften bei vielen die Herzen höher schlagen. Schulleiterin Rose Wecker versteht dies und sagt doch: „Diese Freude müssen durch Vernunft bremsen. Es ist unsere Aufgabe, auf die Schüler einzuwirken, damit sie alle neuen Regeln einhalten.“

Hygiene und Abstand halten sind jetzt oberste Pflicht. Schulleiterin Rose Wecker, Hausmeister Thorsten Coumans und Marcus Kohlen, Abteilungsleiter für die 9er und 10er Klassen, haben die Zeit genutzt, um die Klassenräume umzugestalten. Foto: Andreas Gebbink

Die Rückkehr der Abschlussjahrgänge in die Gebäude der weiterführenden Schulen ist ein kleiner, vorsichtiger Schritt in die gewohnte Lernumgebung. Ihre Schulen und die Routinen darin werden sich gleichwohl stark verändert haben. Überall im Kreis Kleve bereiteten sich Schulleitungen, Kollegien, Mitarbeitenden und Schulträger auf den Start am Donnerstag vor. Sie klebten Markierungen auf den Boden, stellten Desinfektionsspender auf, bauten Klassenräume um und schrieben neue Stundenpläne. „Was wir tun konnten, haben wir getan“, sagt Heinz-Bernd Westerhoff, Schulleiter des Klever Konrad-Adenauer-Gymnasiums. „Wir fühlen uns gut vorbereitet.“

„Einbahnstraßenregelung“ soll Begegnungen vermeiden

Das KAG beispielsweise wird nur den Haupteingang öffnen, durch den die insgesamt knapp 100 angehenden Abiturienten entweder um 9 oder um 12 Uhr ihre Schule betreten. Sie können sich dort die Hände desinfizieren und auf einem großen Plakat noch einmal alle Regeln zum Abstandhalten und zur Hygiene nachlesen. „Die Schüler sollen gerne Mundschutze mitbringen“, so Westerhoff. Wer keine Maske hat, erhält eine kostenlos. Das KAG hat über einen kurzen Draht nach Kalkar-Wissel einige Alltagsmasken organisieren können.

Höchstens 13 Schüler sollen sich gleichzeitig in einem Raum aufhalten, den sie nacheinander betreten und verlassen. Im Schulgebäude gilt eine „Einbahnstraßenregelung“, damit sich möglichst wenige Menschen begegnen. In den Kursen selbst können die angehenden Abiturienten letzte Fragen an ihre Fachlehrer stellen. „Ich denke aber, dass der psychologische Aspekt, vor den Prüfungen noch einmal zusammen zu sein, noch wichtiger sein wird“, meint Westerhoff. Mehr als 90 Prozent der Schüler möchten das freiwillige Angebot wahrnehmen. Der KAG-Schulleiter zieht aus der „intensiven Zeit“ auch etwas Positives: „Die aktuelle Situation hat den Laden zusammengeschweißt.“

Die Nerven vor den Abiprüfungen beruhigen

Ganz ähnliche Vorkehrungen hat das Klever Freiherr-vom-Stein-Gymnasium getroffen. Die gut 90 Schüler sind in zwei Blöcke eingeteilt, maximal 50 sollen sich gleichzeitig im Neubau an der Römerstraße aufhalten. „Wir freuen uns sie wiederzusehen“, sagt Schulleiter Timo Bleisteiner. „Ich bin mir sicher, dass das Zusammenkommen zur Beruhigung der Nerven vor den Abiturprüfungen beitragen wird.“ Die Jugendlichen sollen vor allem die Chance bekommen, die Abläufe der mündlichen Prüfung durchzusprechen.

Das richtige Händewaschen wird in den Sanitäranlagen der Gesamtschule am Forstgarten erklärt. Foto: Andreas Gebbink

Am Städtischen Gymnasium Goch werden 76 Schüler ihr Abitur ablegen. Dementsprechend kleiner sind auch die aufgeteilten Kurse in den kommenden Vorbereitungstagen. Fünf Schüler und ein Lehrer sind jeweils in vier Doppelstundenblöcken zusammen. In einem Sitzplan wird genau dokumentiert, wer wann wo saß.

„Große Anspannung“ an der Gesamtschule am Forstgarten

Für immerhin 160 Schüler musste die Gesamtschule am Forstgarten ein Konzept erarbeiten, das unter anderem Startzeiten für den Unterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch um 8, 9 und 10 Uhr vorsieht. „Zur Entzerrung fangen immer nur zwei Klassen gleichzeitig an“, erläutert Schulleiterin Rose Wecker. In kleinen Gruppen werden die Lehrer ihren Schüler vor Unterrichtsbeginn die Regeln im Gespräch näher bringen. „Wir müssen schon jetzt viele Lehrer einsetzen. Zum Glück haben wir ein relativ junges Kollegium“, sagt Wecker mit Blick auf Risikogruppen, die weiterhin nicht arbeiten dürfen. Bei aller Planung verspürt die Schulleiterin vor dem Neustart eine „große Anspannung. Wir hoffen, dass unser Konzept trägt“.

Stadt Kleve gibt zusätzlich 80.000 Euro für Hygiene an den Schulen aus

Die Stadt Kleve sieht die Schulen „auf die Sondersituation gut vorbereitet“. Alleine für sie hat die Verwaltung zusätzliche 290 Desinfektionsmittelspender bereits beschafft bzw. bestellt und 3000 Liter Desinfektionsmittel geordert. Zudem sollen 1000 Seifenspender für die Klassenraumwaschbecken geliefert werden. Insgesamt belaufen sich die Kosten inklusive offener Bestellungen für den Bereich der Hygiene laut Stadt auf rund 80.000 Euro.

„Es wurde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Schulen zum Schutze aller Beteiligten im Sinne der Corona-Schutzmaßnahmen entsprechend auszustatten. Die Kostengröße zeigt, welcher Aufwand betrieben wurde. Mithilfe dieser Maßnahmen und dem rücksichtsvollen Verhalten eines jeden Einzelnen kann an den Klever Schulen Unterricht auch in Zeiten der Corona-Pandemie stattfinden“, sagt Bürgermeisterin Sonja Northing.

Bereits vor den Osterferien hätten Reinigungsfirmen die Schulen und sanitären Einrichtungen gründlich gereinigt, so die Stadt Kleve. „Weiter wurden die Firmen angewiesen, in den Tagen vor der Schulöffnung nochmals die Räume, die nun ab Donnerstag in Nutzung kommen, zu reinigen.“ Die Hausmeister seien zudem instruiert worden, dafür zu sorgen, dass stets genügend Hygienemittel in den Sanitärbereichen zur Verfügung stehen.