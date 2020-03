Corona: Sparkasse Rhein-Maas hält Geschäftsstellen offen

Kreis Kleve. Die Geschäftsstellen der Sparkasse Rhein-Maas bleiben geöffnet. Vorstand kündigt jedoch „Ausweichlösungen“ an, sollte zu Verdachtsfällen kommen.

Die Sparkasse Rhein-Maas wird ihre Geschäftsstellen während der Corona-Krise weiterhin für Kunden geöffnet halten. Das kündigt Vorstand Wilfried Röth an. „Sollte es jedoch zu Verdachtsfällen in der Belegschaft kommen, werden wir kurzfristig mit Ausweichlösungen reagieren.“

Der Vorstandsvorsitzende Michael Wolters weist auf die Zugangswege der Sparkasse hin, die eine Abwicklung des täglichen Bankgeschäftes auch ohne direkten persönlichen Kontakt ermöglichen: „Online Banking oder die Sparkassen-App, aber auch telefonisch über unser eigenes Kunden-Service-Center, das Business-Center für gewerbliche Kunden oder die Wertpapier-Order-Hotline – vieles kann über diese Wege erledigt werden, ohne dass man zur Geschäftsstelle gehen muss.“ Die Teams seien verstärkt worden. „Die Bargeldversorgung und -entsorgung ist über unsere Geldautomaten sichergestellt und wer den Bargeldkontakt vermeiden möchte, zahlt mit Karte oder Handy – idealerweise sogar kontaktlos“, so Wolters.

Begleitung der gewerblichen Kunden

Besonders wichtig ist Wilfried Röth die Begleitung der gewerblichen Kunden: „Wir wissen, dass viele Branchen von Umsatz- und Ertragsrückgängen betroffen sind oder Liquiditätsklemmen auftreten können. Wir stehen in dieser schwierigen Situation an der Seite unserer Kunden – je eher Kunden auf mögliche Probleme hinweisen, desto leichter können wir gemeinsame Lösungen finden“, so der Sparkassen-Vorstand. „Dazu gehören auch die Angebote von Sonderkreditprogrammen und Expressbürgschaften, die von der Politik angekündigt wurden. Sobald KfW und NRW-Bank die konkrete Ausgestaltung mitgeteilt haben, werden wir diese Hilfen in unser Beratungsangebot einbinden.“

Alles Weitere zu Corona und den Auswirkungen auf die Erledigung von Bankgeschäften bei der Sparkasse Rhein-Maas gibt’s auf www.sparkasse-rhein-maas.de/corona. Privatkunden erreichen das Kunden-Service-Center unter Telefon 02821/7110-0, gewerbliche Kunden kontaktieren das Business-Center unter Telefon 02821/7110-5000. Die Wertpapier-Order-Hotline ist unter Telefon 02821/7110-5333 erreichbar..