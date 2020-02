Corona-Vorbereitung: Fieberzelt am Klever Hospital aufgebaut

Als eine vorbereitende Maßnahme für mögliche Corona-Fälle im Kreis Kleve wurde am Freitagvormittag ein Fieberzelt am Klever St. Antonius-Hospital aufgebaut. In diesem Zelt sollen Verdachtsfälle auf den Virus getestet werden. Beschlossen wurde diese Maßnahme vom Kreisgesundheitsamt in Zusammenwirkung mit dem St. Antonius-Hospital am Donnerstagabend.

Weitere Informationen folgen.

