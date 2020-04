Coronavirus: Diese Veranstaltungen müssen abgesagt werden

Emmerich/Rees/Isselburg. In Emmerich, Rees und Isselburg fallen 2020 viele Veranstaltungen aus. Fürs Jubiläumsstadtschützenfest in Emmerich gibt es einen neuen Termin.

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch den Coronavirus sollen in den kommenden Wochen etwas gelockert werden. Allerdings ist auch klar: Bis Ende August darf es in NRW keine Großveranstaltungen wie Festivals, Volks- und Schützenfeste geben.

Davon sind natürlich auch Veranstaltungen in Emmerich, Rees und Isselburg betroffen. Die folgenden Veranstaltungen können 2020 nicht stattfinden.

Mühlentag und Mittsommernacht

Die Mühle am Möllenbölt in Emmerich-Elten könnte zum Mühlentag am 1. Juni öffnen – allerdings ohne großes Mühlenfest, wie sonst üblich. Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services

Bereits abgesagt wurden der Spargeltag in Elten(26. April) und die Sternfahrt der Feuerwehren mit Oldtimer-Show (8. bis 10. Mai). Auch das beliebte Mühlenfest in Elten, eigentlich für den 1. Juni geplant, wird man absagen. „Der Deutsche Mühlentag ist ja trotzdem. Daher werden wir die Mühle auch öffnen, wenn das möglich ist“, sagt Manon Loock-Braun, Leiterin des Infocenter Emmerich. „Auch das Mühlencafé könnte öffnen, wenn die Gastronomie bis dahin wieder aufmachen darf.“

Verzichten müssen die Emmericher auch auf das Seifenkistenspektakel Elten, das eigentlich für den 12. und 13. Juni geplant war. Ebenso wird wohl die Mittsommernacht in Elten (11. Juli) nicht stattfinden können.

Emmericher Schützen trotzen Corona

Die Schützen in Emmerich wollen sich vom Coronavirus nicht ganz ins Boxhorn jagen lassen. Auch wenn alle geplanten Schützenfeste mit Ausnahme des Schützenfestes der St. Antonius Schützenbruderschaft in Vrasselt (19. bis 21. September) innerhalb Sperrfrist liegen, und deshalb wohl abgesagt werden müssen, möchte man das Jahr nicht ganz ohne Schützenfest verstreichen lassen.

„Wir haben angedacht, das große Stadtschützenfest am 3. Oktober nachzuholen“, sagt Hans-Jürgen Gorgs, Vorsitzender der Emmericher Schützengemeinschaft, die acht Schützengemeinschaften in der Stadt unter ihrem Dach vereint. Eigentlich hätte die 50. Auflage am 25. April stattfinden sollen.

Rees ohne Festivals

Das Haldern Pop Festival (6. bis 8. August) wurde bereits abgesagt. Das gleiche gilt nun auch für das Punk meets People Festival (9. Mai), dessen Veranstalter bis vor kurzem noch Hoffnung hatten, ihr Festival könne stattfinden. Auch das Stadtfest, eigentlich für den 24. Mai geplant, muss ausfallen. „Das können wir leider nicht verschieben“, sagt Renate Bartmann, Vorsitzende der Reeser Werbegemeinschaft.

Auch bei den Reeser Schützen sieht es mit Schützenfesten eher schlecht aus für 2020. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr irgendein Fest stattfinden wird“, sagt Peter Eyting, Vorsitzender des BSV Rees. Noch haben die Reeser Schützen ihr Schützenfest (4. bis 6. Juli) nicht offiziell abgesagt, aber es wird durch die Beschlüsse des Landes wohl nun so kommen. Das gleiche dürfte für die Schützenfeste in Millingen (20. bis 22. Juni), Haldern (11 bis 13. Juli) und Empel (1. bis 3. August) gelten. Frühzeitig abgesagt wurden bereits das Schützenfest Helderloh (29. April bis 2. Mai) und das Schützenfest des Allgemeinen Schützenvereins Wittenhorst-Töven-Sonsfeld (20. bis 24. Mai).

Schützen in Isselburg betroffen

Auch in Isselburg haben die Einschränkungen durch die Coronakrise die Schützen getroffen. Schon Anfang April hatten die Schützen in Herzebocholt ihr Schützenfest abgesagt. „Wenn die Verhältnisse so bleiben, dann wird unser Schützenfest wohl auch abgesagt“, sagt Detlev van Dellen, Präsident des Bürgerschützenvereins Anholt. Die Entscheidung zur Absage des für Mitte Juli geplanten Festes wollte man auch vor Verlängerung der Beschränkung erst im Mai treffen – dabei wird es auch bleiben. „Ich persönlich bin für eine Absage des Schützenfestes, schon aus Vernunftgründen“, sagt van Dellen.

Da die Vorgaben der Landesregierung generell Schützen- und Volksfeste bis Ende August verbieten, werden wohl auch das Schützenfest in Vehlingen (23. bis 25. Mai), Heelden (6. bis 8. Juni) und Isselburg (17. August) ausfallen. Besonders hart dürfte das die Schützengemeinschaft Werth treffen, die vom 8. bis 10. August zum Schützenfest auch ihr 500-jähriges Bestehen feiern wollte. Und auch beim Anholter Trecker Treck am 2. und 3. Mai werden keine PS-starken Maschinen über den Acker ziehen.

>> Stadttheater Emmerich verschiebt Veranstaltungen

Nightwash (18. April) wird mit der Veranstaltung am 17. Oktober zusammengelegt. Karten müssen nicht getauscht werden. Das gilt auch für „Abenteuer in Phantasien“(26. April), die auf den 24. April 2021 verlegt wurde.

Abgesagt sind „Diese Nacht oder nie“ (20. April) und der Auftritt von Mathias Richling (24. April). Die Karten werden erstattet.