Coronavirus: In Nimwegen starben bisher 41 Infizierte

Kreis Kleve/Niederlande. In Folge von Corona gibt es in den Niederlanden mehr Todesfälle als in NRW. Wie die Grenzregion zum Kreis Kleve betroffen ist, zeigt die Karte.

Die Zahl der Corona-Fälle steigt weiter - im Kreis Kleve und auch in den Niederlanden. Nach Angaben der Behörden sind bisher 3.684 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben – 32.655 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet, 9.704 Menschen werden stationär im Krankenhaus behandelt (Stand 19. April).

Unsere Karte zeigt eine Übersicht für die Niederlande (und damit auch für die Grenzregion zum Kreis Kleve) mit den bisher bestätigen Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Daten stammen vom RIVM, dem niederländische Gesundheitsdienst. In der Grenzregion sind vor allem Venlo (48 Todesfälle) und Nimwegen (41 Todesfälle) als größere Städte relativ stark betroffen. In Berg en Dal gab es bisher 13 Todesfälle. Besonders stark vom Virus betroffen ist die niederländische Provinz Noord-Brabant, gemessen an der Einwohnerzahl der Region.

So entwickeln sich die Fallzahlen im Kreis Kleve

Diese Grafik zeigt, wie sich die Fälle im Kreis Kleve seit dem Ausbruch des Coronavirus entwickelt haben und in welchen Orten es die meisten Infektionen gibt. Einige Infektionen sind noch keiner Gemeinde oder Stadt zugeordnet und fehlen deshalb in dem Diagramm.

Der Kreis betont bei jeder Veröffentlichung, dass davon ausgegangen werden müsse, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.