Coronavirus kostet Wunderland Kalkar bereits 350.000 Euro

Das Wunderland in Kalkar wird vorerst keine eigenen Veranstaltungen wegen des Corona-Virus absagen. Dem Veranstaltungs- und Messezentrum sei bereits durch Absagen von gebuchten Events ein Schaden in Höhe von 350.000 Euro entstanden, so der Geschäftsführer Han Groot-Obbink gegenüber der NRZ. Wie berichtet empfiehlt das Kreisgesundheitsamt eine Absage von Veranstaltungen, um eine Verbreitung des Virus’ zu minimieren.

So werde man den Jobberday (7. März), die Messe Frauensache (14.-15. März), die Rock Legends (21. März) und die InterKoi (4.-5. April) ganz normal durchführen. Auch der Park soll im April eröffnen. Han Groot-Obbink betonte, dass man alles zur Vorbeugung tue. So gebe es überall Seifen, Desinfektionsspender und Plakate mit Verhaltensregeln. Türklinken werden vom Personal gesäubert, Brandschutztüren bleiben offen.

Die Gocher Feuerwehr sagt Tanzturnier und Jahreshauptversammlung ab

Mehrere Unternehmen hätten ihre Veranstaltungen im Wunderland abgesagt. „Aber so lange die Fußballspiele noch stattfinden können, wollen wir unsere Veranstaltungen nicht absagen“, so Groot-Obbink.

Bruno Schmitz. Foto: HoyHo / NRZ

Die Stadt Goch sieht es anders. Am Nachmittag wurde mitgeteilt, dass die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Goch am Freitag, 6. März, abgesagt wird. Auch das Männerballett-Tanzturnier im Kastell am Samstag wird nicht stattfinden. „Die Feuerwehr bittet hierfür um Verständnis. Bereits gekaufte Karten für das Männerballett-Tanzturnier behalten zunächst ihre Gültigkeit. Der Karnevalsverein informiert in Kürze, ob es einen Ausweichtermin geben kann“, schreibt Sprecher Torsten Matenaers.

Veranstalter Bruno Schmitz hält den Ball flach. Er möchte seine drei Veranstaltungen in der kommenden Woche durchführen. Am 12. März lädt er zur Copa Capana ins Kastell, am 13. März spielt Ingrid Kühne in Weeze und am 14. März tritt Volker Weining in der Gesamtschule Kleve auf: „Das sind keine Massenveranstaltungen und es kommen auch keine Leute aus verschiedenen Erdteilen dahin.“