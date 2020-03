Coronavirus: Kreis Kleve bestätigt zweiten Erkrankungsfall

Kreis Kleve. Eine zweite Person aus Kleve hat sich im Ausland mit dem Coronavirus infiziert und zeigt leichte Symptome. Das teilt der Kreis Kleve mit.

Im Kreis Kleve wurde nun ein zweiter Fall einer Corona-Infektion nachgewiesen. Das teilte der Kreis Kleve am Mittwochvormittag mit. „Auch hierbei handelt es sich um eine Person aus Kleve, die sich mit dem Virus infiziert hat. Beide infizierten Personen befanden sich auf derselben Auslandsreise. Das Kreisgesundheitsamt erhielt nun die amtliche Bestätigung des Testergebnisses“, so der Kreis Kleve.

Die betroffene Person zeige ebenfalls geringe Symptome und befinde sich bereits seit Dienstag in häuslicher Isolation. Diese Quarantäne betreffe auch weitere Familienmitglieder, so der Kreis Kleve. Derzeit ermittelt das Kreisgesundheitsamt auch für diesen Fall die Personen, die mit dem Erkrankten in Kontakt gekommen sind.

Am Dienstag hatte der Kreis Kleve den ersten bestätigten Coronavirus-Fall vermeldet. Der Mann hatte sich im Ausland angesteckt. Der Kindergarten Arche Noah in Kleve-Kellen wurde daraufhin vorübergehend geschlossen.

Hier gibt es Beratung

Auf der Internetseite des Kreises Kleve (www.kreis-kleve.de), auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung (https://coronavirus.nrw/) und auf der Seite des Patientenservices (www.116117.de) finden sich außerdem Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema Coronavirus sowie eine Handlungsempfehlung für möglicherweise infizierte Personen..