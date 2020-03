Coronavirus: Stadt Goch schließt Dienststellen für Publikum

Goch. Bis auf Weiteres sind die Dienststellen der Stadt Goch und das Servicecenter der Stadtwerke Goch für den Publikumsverkehr geschlossen.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Stadt Goch beschlossen, ihre Dienststellen ab Montag, 16. März, um 14 Uhr bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr zu schließen. Dies betrifft das Rathaus, die Nebenstelle Markt 15, das Friedhofsbüro sowie das Betriebsgebäude an der Jurgensstraße. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind telefonisch und per E-Mail wie gewohnt zu erreichen. Die Kontaktdaten der Beschäftigten sind bei www.goch.de im Portal „Rathaus & Bürgerservice“ eingestellt. „Ein persönlicher Kontakt ist ausschließlich in absoluten Ausnahmefällen und nur nach vorheriger Terminabsprache möglich“, so die Verwaltung. Die Telefonzentrale der Stadt Goch ist zu den gewohnten Dienstzeiten unter Telefon 02823/320-0 besetzt. Als zentrale E-Mail-Adresse kann info@goch.de genutzt werden.

Rat der Stadt Goch tagt nicht

Die Sitzung des Rates am Donnerstag, 19. März, wird zudem abgesagt und bis auf Weiteres verschoben. Auch das Servicecenter der Stadtwerke Goch schließt am Montag ab 14 Uhr für den Publikumsverkehr. „Auch hier gilt: Ein persönlicher Kontakt ist ausschließlich in absoluten Ausnahmefällen und nur nach vorheriger Vereinbarung möglich“, so die Stadt Goch. Das Serviceteam der Stadtwerke ist montags bis mittwochs von 8 bis 16.30 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr telefonisch unter 02823/9310-0 zu erreichen oder per E-Mail an info@stadtwerke-goch.de..