Das Abfallgeschäft in den Klever Entsorgungszentren im Griff

Die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft zieht nach der Wiedereröffnung ihrer Entsorgungszentren in Geldern-Pont und Bedburg-Hau/Moyland eine erste Bilanz. Der „Lockdown“ führte am 16. März zur Schließung der Entsorgungszentren, gleichzeitig mussten viele Menschen zu Hause bleiben und nutzten die zusätzlich gewonnene Zeit, um Haus und Garten zu entrümpeln und auf Vordermann zubringen.

Ein gewisser Entsorgungsdruck war spürbar

Dabei fiel vermehrt Abfall an, der zunächst nicht entsorgt werden konnte. Die Hoffnung auf Wiederöffnung der Entsorgungszentren war entsprechend groß. „Den zahlreichen Anfragen, die uns erreichten, konnte ein gewisser Entsorgungsdruck entnommen werden“, so Rolf Janßen, Geschäftsführer der Kreis Kleve Abfallwirtschaft.

Zufrieden: KKA-Geschäftsführer Rolf Janssen Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Nach Ankündigung der Öffnung der Entsorgungszentren zum 20. April in den Medien standen die Telefone bei der Abfallberatung nicht mehr still. Fast ausschließlich warenAuskünfte zu Öffnungszeiten und Terminen gefragt.

Im Vorfeld dazu wurden von der KKA organisatorische Vorbereitungen getroffen, da mit einem hohen Aufkommen zu rechnen war. Dies bestätigte sich von Beginn an. In den ersten beidenWochen lag die Zahl der Anlieferungen um 60- 70 Prozent höher als in normalen Zeiten. Aber auch derzeit liegen die Werte noch um rund 25 Prozent über den Normalwerten.„Ich möchte allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein dickes Lob aussprechen“, so Janßen. „Bei diesem Ansturm wurde von den Kollegen an den Anlagen einiges abverlangt. Dank des Engagements konnten die Wartezeiten in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden. Insgesamt können wir mit dem Ablauf der letzten beiden Wochen sehr zufrieden sein.“

Zu normalen Öffnungszeiten zurückgekehrt

Die Entsorgungszentren in Geldern-Pont und Bedburg-Hau/Moyland sind nun zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet. Es sind keine Terminabsprachen erforderlich. Aufgrund des nach wie vor verstärkten Abfallaufkommens müssen allerdings immer noch Wartezeit in Kauf genommen werden. „Wer keine dringend zu entsorgenden Abfälle hat, darf sich mit der Anlieferung ein klein wenig Zeit lassen“, so Janßen.

Nähere Infos bei der Abfallberatung unter oder unterwww.kkagmbh.de