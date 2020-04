Kleve: Das alte Bahnhofsdach wird endlich abgerissen

Kleve. Seit Montag wird das marode Dach am Klever Bahnhof abgerissen. In einer Woche soll alles entfernt sein. Dann kommen noch Wetterschutzhäuschen.

Der Abriss des alten Bahnsteigdaches am Klever Bahnhof hat begonnen. Am Montag war zu sehen, wie schweres Gerät die marode Überdachung an Gleis 1 abtrug. „Für den eigentlichen Dachabriss ist eine Woche geplant“, teilte die Stadt Kleve auf NRZ-Anfrage mit. Der Fachbereich Tiefbau leitet das Projekt, die Bauüberwachung der Arbeiten am Bahnsteig übernimmt die DB AG.

Die Kosten werden geteilt

Das alte Klever Bahnhofsdach wird abgerissen. Foto: Alfred Peters

Der Abriss des teilweise nicht mehr standsicheren und durch zusätzliche Pfähle gestützten Daches, das Eigentum der DB AG ist, hatte sich lange hingezogen. Im vergangenen Monat teilte Kleves Kämmerer Willibrord Haas schließlich mit, dass die vielen Gespräche eine Lösung hervorbrachten: Die Kosten von rund 183.000 Euro werden zwischen der Deutschen Bahn, den Bahnhofsgebäude-Investoren Dirk Baumann und Clemens Wilmsen sowie der Stadt Kleve gedrittelt, die zudem noch die anteilige Umsatzsteuer von 5000 Euro übernimmt.

Wetterschutzhäuschen werden noch aufgestellt

Nach dem Dachabriss sollen noch Wetterschutzhäuschen montiert und Restarbeiten an der Beleuchtung sowie Anpassungsarbeiten an der Bahnsteigoberfläche erledigt werden, so die Verwaltung. Die Züge halten während der Bauarbeiten an Gleis 2.