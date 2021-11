Das Berufskolleg Kleve präsentiert sich als moderne Schule

Kleve. Junge Menschen finden auf dem Weg in die berufliche Zukunft am größten Berufskolleg in NRW eine Unterstützung – in Kleve setzt man auf Förderung.

Beim Infotag am 12. November wird das Berufskolleg Kleve von 15 bis 18 Uhr über Bildungsgänge und Abschlussmöglichkeiten informieren. Alle jungen Menschen finden auf dem Weg in die berufliche Zukunft am größten Berufskolleg in NRW eine Unterstützung – egal ob in der dualen Ausbildung, bei der Verbesserung des Schulabschlusses oder beim Abitur. Alle Möglichkeiten werden am Freitag, 12. November vorgestellt: Zwischen 15 und 18 Uhr wird das Berufskolleg Einblicke in die Bildungsgänge und den Unterricht gewähren. Der Zugang zum Infotag ist nur geimpften, genesenen oder getesteten Personen möglich.

Am Berufskolleg Kleve können alle Schulabschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife erlangt werden. Für jede Schülerin und jeden Schüler gibt es somit am Ende der Sekundarstufe I echte Alternativen, die alle eins gemeinsam haben: einen beruflichen Bezug. Wer zum Beispiel in Klasse 9 oder 10 die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe erwirbt, sollte sich über die Beruflichen Gymnasien informieren. Parallel zur allgemeinen Hochschulreife sammeln die Schülerinnen und Schüler hier berufsbezogenes Wissen, das ihnen später in der Ausbildung oder dem Studium einen großen Vorteil verschafft. Je nach gewähltem Schwerpunkt – Gesundheit, Sport oder Wirtschaft – stehen berufsbezogene Fächer wie Gesundheitswissenschaften, Psychologie oder Betriebswirtschaftslehre als Prüfungsfächer auf dem Stundenplan.

Ergänzt wird der Unterricht durch Betriebspraktika und eine umfangreiche Berufs- und Studienorientierung. Nicht nur die Allgemeine, auch die Fachhochschulreife kann in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Technik oder Wirtschaft erworben werden.

Informationen zum Bildungsangebot und dem Infotag unter www.berufskolleg-kleve.de

